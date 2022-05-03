В Івано-Франківську залишаться вулиці, названі іменами Сахарова та Рєпіна.

На сесії Івано-Франківської міської ради сьогодні, 3 травня, знову розглянули питання про перейменування вулиць, оскільки після минулого рішення сесії, коли у місті перейменували 34 вулиці, було багато дискусій.

Зваживши на звернення колишніх радянських політв'язнів, вулицю Академіка Сахарова залишили без зміни назви. “Також зверталися щодо вул. Рєпіна. Тому ранішу вул. Робітничу назвали вул. ім. Рєпіна”, – зазначив міський голова Руслан Марцінків.

Нагадуємо, що вулиця Рєпіна в Івано-Франківську була, і на сесії міської ради від 13 квітня її перейменували на вулицю Миколи Арсенича-Березовського. А тепер на сесії від 3 травня вул. Робітничу перейменували на вул. Рєпіна. Для чого міська рада Івано-Франківська ухвалила саме таке рішення, незрозуміло – адже можна було залишити ім'я Рєпіна тій вулиці, яка називалася так раніше, а Робітничу перейменувати на Арсенича-Березовського. Це дозволило б вдвічі скоротити необхідні витрати на перейменування вулиць і зменшити плутанину, яка зазвичай виникає при перейменуванні.

Крім цього, на пропозицію депутата Олега Загурського перейменували вулицю Челюскінців на вул. Волонтерську, а вул. Технічну – на вул. Бортнянського.

З'явиться й нова вуличка, яка досі не мала імені. Та, що йде повз палац Потоцьких та з'єднує Шпитальну і Дністровську. Її назвали вулицею Потоцьких.