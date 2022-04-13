В Івано-Франківській територіальній громаді переіменували 34 вулиці.

В Івано-Франківську 13 квітня позачергова 22-а сесія міської ради ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць названих на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Крім того перейменували 9 вулиць у селах територіальної громади Франківська. 

 

Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою доручено виготовити аншлаги нових назв вулиць, а управлінню транспорту та зв’язку впорядкувати транспортну схему, враховуючи перейменування вулиць.

 

В Івано-Франківську:

 

вул. Гаркуші - на вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА “Галичина”, Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська)

вул. Добролюбова - на вул. Героїв Волновахи

вул. Достоєвського - на  вул. Героїв Чернігова

вул. Лермонтова - вул. Героїв Маріуполя

вул. Менделєєва - вул. Героїв Попасної

вул. Некрасова - вул. Героїв Охтирки

вул. Сєченова - вул. Героїв Миколаєва

вул. Ушинського - вул. Героїв Херсона

вул. Чехова - вул. Героїв Харкова

вул. Герцена - вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", вояк УПА, громадський діяч, політв'язень)

вул. Чайковського - вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні)

вул. Докучаєва - вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН)

вул. Короленка - вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка)

вул. Макаренка - вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського рай проводу ОУН)

вул. Огарьова - вул. Мирослава Лущака (станиславівський семінарист),

вул. Руднєва - вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА «Бистрі», лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА)

вул. Пржевальського - вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА «Лісовики»)

вул. Ціолковського - вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України)

вул. Академіка Сахарова - вул. Української Перемоги

вул. Данилевського  - вул. вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА)

вул. Ковалевської - вул. Пластову

вул. Толстого  - вул. Героїв Києва

вул. Глінки - вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту)

вул. Рєпіна - вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у ХХ сторіччі, Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946))

провулок Червоний - вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч)

 

В Тисменичанах: 

 

вул. Гагаріна - вул. Романа Шухевича,

 вул.  Руднєва - вул. Степана Бандери

 

В Підпечерах:

 

вул. Гагаріна - вул. Леоніда Каденюка (український льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, перший астронавт незалежної України, Герой України),

 вул. Волкова - вул. Зарічанську

 

В Радчі:

 

вул. Мічуріна - вул. Володимира Сосюри,

 вул. 8-го березня - Ботанічну

 

В Чукалівці:

 

вул. 1 Травня - вул. Василя Фучка,

8-го Березня - вул. Михайла Петраша (український військовий діяч, поручник Української повстанської армії, командир сотні «Стріла», лицар Бронзового Хреста бойової заслуги)

 

В Микитинцях:

 

вул. Декабристів - вул. Петра Маланюка (педагог, науковець)

 

В Підлужжі

 

вул. Пушкіна - вул. Андрея Шептицького, 

вул. Миру - вул. Мирну

 

В Узині

 

вул. вул. Колгоспну - вул. Добровлянську.

 

Нагадаємо, що питання переіменування вулиць та інших об'єктів, що мають назву пов'язану з СРСР чи росією підняли івано-франківські активісти після того, як цей процес активно розпочався в Києві, де ініційовано перейменувати 5 станцій метро та Львові, де ініціативна група зробила подання у міську раду стосовно більше тридцяти топонімів. Втім у Івано-Фанківську довго не думали й здійснили переіменування найшвидше.

 

 

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