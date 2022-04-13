В Івано-Франківській територіальній громаді переіменували 34 вулиці.

В Івано-Франківську 13 квітня позачергова 22-а сесія міської ради ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць названих на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Крім того перейменували 9 вулиць у селах територіальної громади Франківська.

Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою доручено виготовити аншлаги нових назв вулиць, а управлінню транспорту та зв’язку впорядкувати транспортну схему, враховуючи перейменування вулиць.

В Івано-Франківську: вул. Гаркуші - на вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА “Галичина”, Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська) вул. Добролюбова - на вул. Героїв Волновахи вул. Достоєвського - на вул. Героїв Чернігова вул. Лермонтова - вул. Героїв Маріуполя вул. Менделєєва - вул. Героїв Попасної вул. Некрасова - вул. Героїв Охтирки вул. Сєченова - вул. Героїв Миколаєва вул. Ушинського - вул. Героїв Херсона вул. Чехова - вул. Героїв Харкова вул. Герцена - вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", вояк УПА, громадський діяч, політв'язень) вул. Чайковського - вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні) вул. Докучаєва - вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН) вул. Короленка - вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка) вул. Макаренка - вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського рай проводу ОУН) вул. Огарьова - вул. Мирослава Лущака (станиславівський семінарист), вул. Руднєва - вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА «Бистрі», лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА) вул. Пржевальського - вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА «Лісовики») вул. Ціолковського - вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України) вул. Академіка Сахарова - вул. Української Перемоги вул. Данилевського - вул. вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА) вул. Ковалевської - вул. Пластову вул. Толстого - вул. Героїв Києва вул. Глінки - вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту) вул. Рєпіна - вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у ХХ сторіччі, Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946)) провулок Червоний - вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч) В Тисменичанах: вул. Гагаріна - вул. Романа Шухевича, вул. Руднєва - вул. Степана Бандери В Підпечерах: вул. Гагаріна - вул. Леоніда Каденюка (український льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, перший астронавт незалежної України, Герой України), вул. Волкова - вул. Зарічанську В Радчі: вул. Мічуріна - вул. Володимира Сосюри, вул. 8-го березня - Ботанічну В Чукалівці: вул. 1 Травня - вул. Василя Фучка, 8-го Березня - вул. Михайла Петраша (український військовий діяч, поручник Української повстанської армії, командир сотні «Стріла», лицар Бронзового Хреста бойової заслуги) В Микитинцях: вул. Декабристів - вул. Петра Маланюка (педагог, науковець) В Підлужжі вул. Пушкіна - вул. Андрея Шептицького, вул. Миру - вул. Мирну В Узині вул. вул. Колгоспну - вул. Добровлянську.

Нагадаємо, що питання переіменування вулиць та інших об'єктів, що мають назву пов'язану з СРСР чи росією підняли івано-франківські активісти після того, як цей процес активно розпочався в Києві, де ініційовано перейменувати 5 станцій метро та Львові, де ініціативна група зробила подання у міську раду стосовно більше тридцяти топонімів. Втім у Івано-Фанківську довго не думали й здійснили переіменування найшвидше.