В Івано-Франківській територіальній громаді переіменували 34 вулиці.

В Івано-Франківську 13 квітня позачергова 22-а сесія міської ради ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць названих на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Крім того перейменували 9 вулиць у селах територіальної громади Франківська.
Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою доручено виготовити аншлаги нових назв вулиць, а управлінню транспорту та зв’язку впорядкувати транспортну схему, враховуючи перейменування вулиць.
В Івано-Франківську:
вул. Гаркуші - на вул. Михайла Мулика (голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА “Галичина”, Герой України, почесний громадянин Івано-Франківська)
вул. Добролюбова - на вул. Героїв Волновахи
вул. Достоєвського - на вул. Героїв Чернігова
вул. Лермонтова - вул. Героїв Маріуполя
вул. Менделєєва - вул. Героїв Попасної
вул. Некрасова - вул. Героїв Охтирки
вул. Сєченова - вул. Героїв Миколаєва
вул. Ушинського - вул. Героїв Херсона
вул. Чехова - вул. Героїв Харкова
вул. Герцена - вул. Володимира Малкоша (доброволець дивізії "Галичина", вояк УПА, громадський діяч, політв'язень)
вул. Чайковського - вул. Василя Сліпака (український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та бойових дій на сході України, Герой Небесної сотні)
вул. Докучаєва - вул. Євстахія Джанджаласа (керівник Станіславського рай проводу ОУН)
вул. Короленка - вул. Віри Левицької (видатна українська театральна акторка)
вул. Макаренка - вул. Івана Федика (стрілець боївки Станіславського рай проводу ОУН)
вул. Огарьова - вул. Мирослава Лущака (станиславівський семінарист),
вул. Руднєва - вул. Святослава Пахолківа (український військовик, сотенний сотні УПА «Бистрі», лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА)
вул. Пржевальського - вул. Теофіла Бедрія (політвиховник сотні УПА «Лісовики»)
вул. Ціолковського - вул. Олекси Гірника (український дисидент, політв'язень, Герой України)
вул. Академіка Сахарова - вул. Української Перемоги
вул. Данилевського - вул. вул. Степана Бурдина (лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА)
вул. Ковалевської - вул. Пластову
вул. Толстого - вул. Героїв Києва
вул. Глінки - вул. Олександра Тисовського (український галицький педагог, співзасновник Пласту)
вул. Рєпіна - вул. Миколи Арсенича-Березовського (член Пласту, УВО, ОУН (1929), 2-й голова і фактичний творець військової контррозвідки ОУН — СБ ОУН, один із дев'яти генералів УПА і єдиний генерал безпеки УПА, борець за незалежність України у ХХ сторіччі, Лицар Золотого Хреста Заслуги (1946))
провулок Червоний - вул. Осипа Назарука (письменник, політичний діяч)
В Тисменичанах:
вул. Гагаріна - вул. Романа Шухевича,
вул. Руднєва - вул. Степана Бандери
В Підпечерах:
вул. Гагаріна - вул. Леоніда Каденюка (український льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, перший астронавт незалежної України, Герой України),
вул. Волкова - вул. Зарічанську
В Радчі:
вул. Мічуріна - вул. Володимира Сосюри,
вул. 8-го березня - Ботанічну
В Чукалівці:
вул. 1 Травня - вул. Василя Фучка,
8-го Березня - вул. Михайла Петраша (український військовий діяч, поручник Української повстанської армії, командир сотні «Стріла», лицар Бронзового Хреста бойової заслуги)
В Микитинцях:
вул. Декабристів - вул. Петра Маланюка (педагог, науковець)
В Підлужжі
вул. Пушкіна - вул. Андрея Шептицького,
вул. Миру - вул. Мирну
В Узині
вул. вул. Колгоспну - вул. Добровлянську.
Нагадаємо, що питання переіменування вулиць та інших об'єктів, що мають назву пов'язану з СРСР чи росією підняли івано-франківські активісти після того, як цей процес активно розпочався в Києві, де ініційовано перейменувати 5 станцій метро та Львові, де ініціативна група зробила подання у міську раду стосовно більше тридцяти топонімів. Втім у Івано-Фанківську довго не думали й здійснили переіменування найшвидше.
13.04.2022