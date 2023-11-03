У Львові демонтують пам'ятник Терешковій.

У Львові демонтують "пам'ятник Валентині Терешковій", який раніше міська рада зносити відмовлялася. Поки ж завершується процес підготовки всіх документів для проведення робіт. Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"Пам'ятник на вул. Виговського (більш знаний як пам'ятник Терешковій) – буде демонтовано. Завершуємо підготовку всіх документів для проведення робіт. Роботи щодо демонтажу плануємо найближчим часом. Повідомимо додатково", – йдеться у повідомленні.

До слова, ще у 2021 році Лілія Онищенко-Швець, керівниця управління охорони історичного середовища, заявляла, що композиція "Космонавтика" (справжня назва) не несе ідеологічного навантаження, це не пам'ятник Терешковій, та не підпадає під Закон "Про декомунізацію". Саме тому тоді у міській раді відмовилися від демонтажу пам'ятника.

Авторами композиції є львівський скульптор Роман Романович та архітектор Анатолій Шокур.

Питання про демонтаж цієї скульптури кілька разів піднімали у 2015 та 2017 роках. Тоді його навіть хотіли перевезти у Ярославль (РФ), звідки родом Терешкова. Проте далі розмов справа так і не зрушила з місця. У травні 2022 року у Львові створили петицію про демонтаж пам’ятника Валентині Терешковій, радянській космонавтці та чинній депутатці держдуми РФ.