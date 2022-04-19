Вулицю Сахарова, яку перейменували на вулицю Української Перемоги, розділять на дві.

Колишні радянські політв'язні публічно звернулися до міської ради та мера Івано-Франківська, аби там не перейменовували вулицю, названу іменем російського дисидента Андрія Сахарова.

"...Повертаючись до нині вже історичних документів, листів, звернень, інтерв'ю, бачимо, як великий громадянин Андрій Сахаров постійно активно захищав права українських політичних в'язнів, зокрема Василя Стуса та багатьох інших. ...Ми впевнені: якби Андрій Дмитрович був живий, він був би з нами, з Україною, а не зі злочинцем Путіним", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що 13 квітня позачергова сесія міської ради Івано-Франківська ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць, названих на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Таким чином вулицю Андрія Сахарова перейменували на вулицю Української Перемоги.

Після того, як таке рішення було піддане критиці, міський голова Руслан Марцінків запропонував розділити вулицю Андрія Сахарова на дві й одній із них залишити ім'я російського дисидента.

“Частину вулиці Сахарова від вулиці Бандери до вулиці Коновальця залишаємо вулицею академіка Сахарова, – написав він. – Від вулиці Коновальця до вулиці Чорновола – Української Перемоги!”

Текст звернення до влади Івано-Фанківська подаємо повнотекстово.