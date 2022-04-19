Вулицю Сахарова, яку перейменували на вулицю Української Перемоги, розділять на дві.

Колишні радянські політв'язні публічно звернулися до міської ради та мера Івано-Франківська, аби там не перейменовували вулицю, названу іменем російського дисидента Андрія Сахарова.
"...Повертаючись до нині вже історичних документів, листів, звернень, інтерв'ю, бачимо, як великий громадянин Андрій Сахаров постійно активно захищав права українських політичних в'язнів, зокрема Василя Стуса та багатьох інших. ...Ми впевнені: якби Андрій Дмитрович був живий, він був би з нами, з Україною, а не зі злочинцем Путіним", – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, що 13 квітня позачергова сесія міської ради Івано-Франківська ухвалила рішення про перейменування 25 вулиць, названих на честь культурних, політичних та наукових діячів Росії. Таким чином вулицю Андрія Сахарова перейменували на вулицю Української Перемоги.
Після того, як таке рішення було піддане критиці, міський голова Руслан Марцінків запропонував розділити вулицю Андрія Сахарова на дві й одній із них залишити ім'я російського дисидента.
“Частину вулиці Сахарова від вулиці Бандери до вулиці Коновальця залишаємо вулицею академіка Сахарова, – написав він. – Від вулиці Коновальця до вулиці Чорновола – Української Перемоги!”
Текст звернення до влади Івано-Фанківська подаємо повнотекстово.
19.04.2022
Звернення до міської ради та мера Івано-Франківська
Сьогодні ми, колишні радянські політичні в'язні, пишаємося своєю країною. Пройшовши болісний шлях звільнення від тоталітарної спадщини, Україна демонструє цивілізованому світу приклади мужності та вміння захищати свободу і людську гідність. Нами, Україною, захоплюється світ.
Молоді роки свого життя ми віддали боротьбі проти комуністичної імперії, за що каралися у в'язницях і таборах. Зовсім небагато громадян тоталітарної держави наважувалися тоді допомогти нам або підтримати нас. Найактивнішим і найвпливовішим нашим захисником був Андрій Дмитрович Сахаров. Попри погрози та переслідування з боку влади, що ненавиділа його, він, як міг, невтомно боровся за наше визволення. Сьогодні, повертаючись до нині вже історичних документів, листів, звернень, інтерв'ю, бачимо, як великий громадянин Андрій Сахаров постійно активно захищав права українських політичних в'язнів, зокрема Василя Стуса та багатьох інших. Саме ми, українські громадяни різного етнічного походження, найчастіше згадувалися у його виступах і письмових документах. Раптова смерть Андрія Дмитровича була для нас трагічною подією. Ми впевнені: якби Андрій Дмитрович був живий, він був би з нами, з Україною, а не зі злочинцем Путіним.
На жаль, далеко не всі знають про життєвий подвиг цієї великої людини, яка своєю невтомною публічною діяльністю зберегла нам, політичним в'язням, життя. Наші кати ненавиділи будь-які прояви прагнення до свободи та людської гідності, а відтак боялися його. Так було. І сьогодні ми з повагою та вдячністю пам'ятаємо Андрія Дмитровича Сахарова - об'єкта пекучої ненависті диктатора Путіна та йому подібних. Тим гостріше, із болем у серці, ми змушені реагувати на наміри міської ради та мерії Івано-Франківська позбавити своє місто пам'яті про Сахарова, перейменувати вулицю Андрія Сахарова. З єдиної причини - Сахаров був росіянином.
Ми закликаємо міську раду та мера відхилити зазначений проєкт рішення. В разі, якщо таке рішення було б прийняте, це був би вчинок із арсеналу сучасної авторитарної московської держави. Україна чинить всенародний опір путінській агресії, вона прагне увійти до демократичного союзу європейських держав, де ім'я Сахарова визнано назавжди.
Семен Глузман (Київ)
Микола Горбаль (с. Летяче, Тернопільська область)
Мустафа Джемілєв (Київ)
Йосиф Зісельс (Київ)
Ігор Калинець (Львів)
Мирослав Маринович (Львів)
Володимир Мармус (Чортків, Тернопільська область)
Богдан Ребрик (Івано-Франківськ)
Зорян Попадюк (Самбір, Львівська область)
Юрій Шухевич (Львів)