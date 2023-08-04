Червоноград, Червоне, Гвардійське: УІНП оприлюднила список топонімів, які слід змінити.

Український інститут національної пам'яті, керуючись Законом України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», підготував перелік назв населених пунктів, які потрібно перейменувати. До переліку, в який наразі не ввійшли населені пункти на тимчасово окупованих територіях, внесено 183 назви переважно сіл.

"Цей перелік не є вичерпним і буде доповнюватися. Оприлюднюючи його, УІНП має на меті сприяти громадам й органам місцевого самоврядування та звернути їхню увагу на ті назви, які містять російську імперську символіку відповідно до закону", – йдеться в повідомленні УІНП.

Згідно з документом, який напрацював Інститут, у Галичині слід перейменувати три населені пункти: у Львівській області місто Червоноград та село Червоне на Золочівщині, у Тернопільській області село Гвардійське, приналежне до Золотниківської територіальної громади.

УІНП вказує, що упродовж наступних шести місяців, до 27 січня 2024 року, місцева влада повинна подати до Верховної Ради України свої пропозиції назв для тих населених пунктів.

Нагадаємо, що місяць тому свій список населених пунктів, які слід перейменувати, оприлюднила Національна комісія зі стандартів державної мови. Спершу туди увійшли 44 назви з Галичини, але після гучного скандалу, в якому Нацкомісію підняли на кпини через некомпетентність, список відчутно скоротили, і з Галичини там залишилося лише 9 сіл.