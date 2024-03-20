Комітет ВРУ визначився з новою назвою Червонограда.

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення перейменувати місто Червоноград на Львівщині на Шептицький. Остаточне рішення щодо перейменування міста народні депутати голосуватимуть на сесії Верховної Ради.

«Червоноград стане Шептицьким! Комітет рішення ухвалив!», – повідомив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

Нагадаємо, на початку жовтня під час громадського обговорення присутні мешканці виступили проти зміни назви Червонограда, запропонувавши перейменувати його на Червоноград.

Згодом спеціальна робоча група обрала 14 варіантів перейменування Червонограда, які і виставили на електронне голосування, під час якого найбільшу підтримку отримала пропозиція залишити стару назву. Варіант перейменування міста на Шептицький під час електронного голосування набрав 100 голосів і посів третю позицію. Цікаво, що всього проголосували 2823 мешканців, а у громаді проживає понад 90 тисяч осіб.

Депутати Червоноградської міської ради не дійшли згоди щодо розгляду питання про звернення до парламенту з приводу перейменування міста, тому рішення прийматиме Верховна Рада.

«Щодо Червонограда були довгі дискусії з 1994 року. Український інститут національної пам’яті і результат референдуму 1994 року говорили, щоб Червоноград перейменувати на Кристинопіль. Сьогодні на комітеті була підтримана пропозиція щодо назви Шептицький, що обговорювалось громадою», – каже член парламентського комітету Роман Лозинський.

Історична назва Червонограда – Кристинопіль. Місто у 1692 році заснував коронний гетьман Польщі Фелікс Казимир Потоцький і назвав його на честь своєї дружини Кристини Любомирської. Цю назву місто зберегло до 3 листопада 1951 року, коли указом президії Верховної Ради УРСР утворено Забузький район та Червоноградську міську раду.

На фото Шептицький (в центрі) у монастирському саду у Кристинополі

У 1892 в Святоюрському монастирі отців Василіян в тодішньому Кристинополі складав вічні обіти майбутній митрополит Андрей Шептицький. У цьому ж монастирі у 1898-1899 роках Андрей Шептицький викладав богослов'я.



Додамо, що окрім Червонограда, комітет ВРУ ухвалив рішення про зміну назв двох міст в Дніпропетровській області – Павлоград матиме імʼя Матвіїв, Синельникове – Ріднопіль, а місто Южне в Одеській області перейменують на Порт-Аненталь. Бровари під Києвом змінять назву на Броварі.