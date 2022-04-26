Президентка Молдови скликала засідання Радбезу через інциденти у Придністров'ї.

У Бюро реінтеґрації Молдови вважають, що теракти в Тирасполі були вчинені для створення напруженості в придністровському реґіоні.

Президентка Молдови Мая Санду скликала засідання Ради безпеки через інциденти у Придністров'ї. Про це повідомив молдовський інформаційний портал Noi.md з покликом на пресслужбу президентської адміністрації.

Нагадаємо, що 25 квітня в Тирасполі у приміщенні так званого «Міністерства держбезпеки» невизнаної «ПМР», сталося кілька вибухів. За твердженням придністровських ЗМІ, постріли були зроблені з ручного протитанкового гранатомета. Внаслідок теракту ніхто не постраждав.

Зранку 26 квітня у селищі Маяк у Придністров'ї було підірвано дві радіоантени. Обидві ретранслювали російське радіо. Вибухи сталися близько 07:00, постраждалих немає.

Російські телеграм-канали повідомили, що у Придністров'ї також атакували військовий аеродром, розташований неподалік від Тирасполя.

Придністровські сепаратисти заявили, що «найближчим часом ухвалять рішення на захист інтересів республіки». Що конкретно це означає – ніхто не пояснив.

Ввечері 25 квітня служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання у зв'язку з придністровськими інцидентами. У Бюро реінтеграції Молдови вважають, що теракти в Тирасполі були вчинені для створення напруженості в придністровському реґіоні.

Напередодні Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови (МЗСЄІ) викликало російського посла Олега Васнєцова. Від нього вимагали пояснити заяву речника Міністерства оборони Росії Руслана Міннєкаєва про те, що Росія хоче взяти «повний контроль над Донбасом та півднем України», що «водночас означає коридор до Придністров'я, де ми також спостерігаємо випадки утисків російськомовного населення». Молдовська сторона наголосила Васнєцову, що «розцінює ці заяви як необґрунтовані та такі, що суперечать позиції Російської Федерації щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова у міжнародно визнаних межах».