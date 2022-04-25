Новою амбасадоркою США в Україні найімовірніше стане Бріджит Брінк.

Як стало відомо під час візиту до України міністра оборони і держсекретаря США, незабаром американська амбасада відновить роботу в Києві.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час закритого візиту разом з американським міністром оборони до Києва 24 квітня оголосив про поступове повернення американських дипломатів до України та про висунення кандидатури нового амбасадора, Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Чиновник Білого дому, який коментував для журналістів візит американських високопосадовців до Києва, повідомив, що в понеділок, 25 квітня, президент США Джо Байден офіційно висуне кандидатуру Бріджит Брінк (Bridget Brink) на посаду амбасадорки в Україні. Посада амбасадора США в Україні залишається вакантною з травня 2019 року. Тоді керівницю дипломатичного представництва Марію Йованович (Marie Yovanovitch) відкликали до Вашінґтона, оскільки попередній президент США Дональд Трамп звинуватив її у нелояльності.

Бріджит Брінк наразі очолює американське дипломатичне представництво в Словаччині. Раніше вона працювала у Раді національної безпеки США, в Бюро з європейських та євразійських справ, а також у амбасадах Сербії, Узбекистану та Грузії.

У січні 2022 року одразу кілька авторитетних американських ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден із кількох кандидатур обрав Брінк для роботи на посаді амбасадорки США в Україні. Утім офіційно подання на призначення дипломатки досі не було підписане.

Нагадаємо, що американські дипломати полишили амбасаду в Києві майже за два тижні до російського вторгнення. Спочатку вони переїхали до Львова, а потім – до Польщі.

Як подає Reuters, з покликом на слова не названого чиновника адміністрації президента Байдена, дипломати США найближчими тижнями відновлять одноденні поїздки через кордон до Львова. Тимчасом офіційні особи Держдепу США почали прискорено планувати повернення дипломатів до київської місії. «Немає жодної заміни цьому особистому спілкуванню, і, звичайно, повернення в країну має символічний сенс», – наголосив чиновник Білого дому.