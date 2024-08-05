Іран готується атакувати Ізраїль впродовж наступних двох діб.

Таке застереження США висловили союзникам з G7.

Іран має намір найближчим часом завдати удару по Ізраїлю. Вашінґтон очікує на атаку впродовж 24–48 годин. За інформацією видання Axios, державний секретар Ентоні Блінкен висловив таке застереження у розмові зі союзниками з «Великої сімки».

Блінкен скликав нараду для координації дій з найближчими союзниками, пише Axios. На його думку, країнам потрібно чинити дипломатичний тиск на Іран та «Хезболлу», щоб звести до мінімуму наслідки. Як вважає глава американського зовнішньополітичного відомства, це «найкращий шанс запобігти тотальній війні».

За інформацією видання, Ентоні Блінкен повідомив, що зусилля США спрямовані на розрив зачарованого кола ескалації. Вашінґтон намагається обмежити атаки Ірану та «Хезболли» та стримати відповідь Ізраїлю.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав підготувати прямий удар по Ізраїлю. Причиною удару названо вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані, відповідальність за яке Тегеран покладає на Ізраїль.

Окрім того, Іран та ліванський терористичний рух «Хезболла» пообіцяли помститися за вбивство військового командира «Хезболли» Фуада Шукра в Бейруті. Сторони покладають відповідальність і за це вбивство на Ізраїль.