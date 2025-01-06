Росія планує передати КНДР супутникові технології.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, а також про те, наскільки важливим чинником є присутність ЗСУ на Курщині.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив під час візиту до Південної Кореї, що Москва розширює співпрацю з Пхеньяном у космічній сфері та готова надати КНДР свої передові космічні та супутникові технології. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap. За словами Блінкена, Росія готова це зробити в обмін на надання Північною Кореєю зброї й іншого обладнання Москві на підтримку її війни проти України.

«КНДР вже отримує від Росії військове обладнання та підготовку військовослужбовців. Тепер у нас є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном просунутими технологіями в космічній і супутниковій сферах», – заявив Блінкен на зустрічі з журналістами в Сеулі у понеділок, шостого січня.

Блінкен також повторив заяву постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Ґрінфілд (Linda Thomas-Greenfield) про те, що Москва, з точки зору американської влади, «ймовірно, близька до того», щоб офіційно визнати статус Північної Кореї як ядерної держави. «Путін, евентуально, близький до того, щоб змінити політику, що тривала десятиліттями, якщо акцептує програму ядерного озброєння КНДР. Це занепокоєння є предметом уваги не лише Сполучених Штатів, а й Кореї та Японії», – сказав він.

Блінкен підтвердив дані, що близько 12 тисяч північнокорейських солдатів були відправлені на лінію фронту в Курській області Росії, щоб воювати разом з російськими військами проти українців. Причому, за словами держсекретаря, багато з них були вбиті або поранені в боях.

Ентоні Блінкен наголосив, що позиції України на Курщині мають критичне значення для будь-яких мирних перемовин Києва з Москвою в майбутньому. За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року витратила багато мільярдів доларів на підтримку Києва, щоб гарантувати, що «в України буде максимально сильна позиція для ведення гри». «Їхня позиція в Курську є важливою, оскільки вона, звісно ж, буде чинником у будь-яких переговорах, які можуть розпочатися цього року», – сказав Блінкен.