США діляться з Росією інформацією щодо теракту в Crocus City Hall.

Як зазначила американська амбасадорка в Москві, «російські громадяни мають право жити безпечно та гідно».

 

 

Сполучені Штати Америки регулярно діляться з російськими спецслужбами інформацією для допомоги у розслідуванні теракту в Crocus City Hall. Про це заявила амбасадорка США в Росії Лінн Трейсі (Lynne Tracy), відповідаючи на запитання щодо співпраці двох країн у боротьбі з тероризмом.

 

«З моменту цього теракту Сполучені Штати продовжували ділитися з російськими спецслужбами наявною у нас інформацією для сприяння розслідуванню та за їхнім прямим запитом. Ми робитимемо це й надалі. Незважаючи на наші вельми реальні та глибокі розбіжності з Кремлем, Сполучені Штати вважають, що російські громадяни мають право жити безпечно та гідно, бути захищеними від загрози тероризму та несправедливих переслідувань, у тому числі за здійснення своїх прав на свободу слова та зборів», — сказала пані Трейсі. Її слова наводить Telegram-канал американської амбасади як відповідь на запитання журналістів.

 

Нагадаємо, що 22 березня 2024 року група озброєних людей увірвалася до концертної зали Crocus City Hall на околиці Москви, розстріляла людей та підпалила будівлю. Внаслідок теракту понад 140 людей загинули та більш ніж 500 постраждали. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».

 

А ще на початку березня спецслужби США надали російській владі «чітку детальну інформацію» про загрозу вчинення теракту щодо великих зборів та концертів у Москві, за день до публікації амбасадою США в Росії повідомлення для громадян США про можливу загрозу теракту. Але попри отримані попередження, у Москві називали інформацію американських спецслужб «наміром залякати та дестабілізувати» російське суспільство і навіть «шантажем». А вже після теракту Кремль намагався звинуватити Україну та Захід в причетності до скоєння теракту.

 

США, своєю чергою, звинуватили Росію у поширенні дезінформації про теракт. Речник Держдепартаменту 28 березня заявив, що «Путін та його команда використовують національну трагедію, щоб виправдати незаконну війну проти України».

15.04.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Караванська і Половинка: «Розмова птахів»
Дефіле зустрінеться з виставою «Розмова птахів», яку творитимуть театр «Слово і голос», Наталія Половинка; «Хорея Козацька», Тарас Компаніченко,Лабораторія степового розспіву «Євшан-зілля», народний співак Олексій Заєць і піаніст Сергій Кудринецький.
15.04.24 | | Штука
Мобілізація української культури
Костянтин Дорошенко
Що значить нині бути людиною у повноті цього права і явища і як відстояти майбутнє для такої людини? Ось питання, на яке шукає відповіді українське мистецтво часу війни. Воно гуманістичне, бо за спільною трагедією бачить світ конкретної людини.
14.04.24 | | Штука
781-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 33 атаки) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
14.04.24 | | Україна
Галицькі церкви в рисунках Ернста Мая
Василь СЛОБОДЯН
Під час Першої світової війни зацікавлення українською сакральною дерев’яною архітектурою виявляли професійні художники, архітектори і фотографи, які служили в армії
13.04.24 | | Минуле
780-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 33 атаки) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
13.04.24 | | Україна
Помилування для російських олігархів
Максим МУЛЯР
Суд ЄУ частково скасував санкції проти двох російських олігархів – Михайла Фрідмана та Петра Авена. Чи не стане ця подія прецедентною?
12.04.24 | | У світі
У Львові відбудеться відкрита зустріч з Олександром Ябчанкою.
У неділю, 14 квітня, у Львові відбудеться зустріч із командиром роти "Гонор" батальйону "Вовків Да Вінчі" 59-ї ОМБр Олександром Ябчанкою.
12.04.24 | | Галичина
Велике весняне прання
Юрко ПРОХАСЬКО
Простір стриху перетворювався у фотографічну студію з прямокутними переділами і своїми снопами світла...
12.04.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.