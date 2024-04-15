США діляться з Росією інформацією щодо теракту в Crocus City Hall.

Як зазначила американська амбасадорка в Москві, «російські громадяни мають право жити безпечно та гідно».

Сполучені Штати Америки регулярно діляться з російськими спецслужбами інформацією для допомоги у розслідуванні теракту в Crocus City Hall. Про це заявила амбасадорка США в Росії Лінн Трейсі (Lynne Tracy), відповідаючи на запитання щодо співпраці двох країн у боротьбі з тероризмом.

«З моменту цього теракту Сполучені Штати продовжували ділитися з російськими спецслужбами наявною у нас інформацією для сприяння розслідуванню та за їхнім прямим запитом. Ми робитимемо це й надалі. Незважаючи на наші вельми реальні та глибокі розбіжності з Кремлем, Сполучені Штати вважають, що російські громадяни мають право жити безпечно та гідно, бути захищеними від загрози тероризму та несправедливих переслідувань, у тому числі за здійснення своїх прав на свободу слова та зборів», — сказала пані Трейсі. Її слова наводить Telegram-канал американської амбасади як відповідь на запитання журналістів.

Нагадаємо, що 22 березня 2024 року група озброєних людей увірвалася до концертної зали Crocus City Hall на околиці Москви, розстріляла людей та підпалила будівлю. Внаслідок теракту понад 140 людей загинули та більш ніж 500 постраждали. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».

А ще на початку березня спецслужби США надали російській владі «чітку детальну інформацію» про загрозу вчинення теракту щодо великих зборів та концертів у Москві, за день до публікації амбасадою США в Росії повідомлення для громадян США про можливу загрозу теракту. Але попри отримані попередження, у Москві називали інформацію американських спецслужб «наміром залякати та дестабілізувати» російське суспільство і навіть «шантажем». А вже після теракту Кремль намагався звинуватити Україну та Захід в причетності до скоєння теракту.

США, своєю чергою, звинуватили Росію у поширенні дезінформації про теракт. Речник Держдепартаменту 28 березня заявив, що «Путін та його команда використовують національну трагедію, щоб виправдати незаконну війну проти України».