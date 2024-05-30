США дозволили Україні збивати американською зброєю повітряні цілі над територією РФ.

Про це стверджує газета The Washington Post.

Влада Сполучених Штатів дозволяє Україні застосовувати передані їй системи протиповітряної оборони для знищення повітряних цілей над територією Росії. Як повідомляє The Washington Post (WP) з покликом на анонімне джерело в адміністрації президента США, «немає жодних обмежень» на те, щоб Україна використовувала поставлені США засоби ППО для збиття російських ракет і винищувачів. «При цьому вони повинні становити загрозу для України», – зазначив співрозмовник журналістів.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен «сигналізував», що США готові дозволити Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американської зброї. Про це пише видання Wall Street Journal. Блінкен заявив, що Україна «має сама ухвалювати рішення про те, як найефективніше захищати себе». Також він додав, що США протягом більш ніж двох років війни адаптувалися «у міру зміни дій Росії в плані її аґресії та ескалації» до подій на полі бою і «продовжать це робити».

При цьому Вашингтон висловив стурбованість ударами Києва по російських станціях радіолокації, які входять до системи попередження про пуски ракет з ядерними боєголовками, кажуть джерела WP. Йдеться про атаки безпілотників 23 та 26 травня на радіолокаційні станції під Армавіром у Краснодарському краї та в Орську Оренбурзької області

В адміністрації США вважають, що атаки ЗСУ на російські об'єкти раннього попередження про балістичні ракети «можуть мати дестабілізуючий ефект». За твердженням співрозмовників WP, ці об'єкти не були залучені до російсько-української війни і напад на них може «завдати шкоди стратегічній стабільності між Вашингтоном і Москвою». «Усім має бути очевидно, що США не мають жодного наміру застосовувати ядерну зброю проти Росії. Але, безумовно, є побоювання щодо того, як Росія може сприйняти, що її стримуючі можливості стають мішенню, а системи раннього попередження зазнають атаки», – сказав американський чиновник.

Джерело в українському уряді, своєю чергою, заявило WP, що Росія використовувала ці радари для спостереження за пусками ракет і дронів ЗСУ на півдні України.