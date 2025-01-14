Вірменія та США підписали хартію про стратегічне партнерство.

Сторони також оголосили про початок перемовин у царині ядерної енергетики.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян та державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен підписали у Вашінґтоні у вівторок, 14 січня, хартію про стратегічне партнерство. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am. Сторони також оголосили про початок перемовин у царині ядерної енергетики.

«Ми створюємо комісію зі стратегічного партнерства США та Вірменії. Вона дає нам основу для розширення нашої двосторонньої співпраці у низці ключових галузей: економічні питання, безпека та оборона, демократія, правосуддя, інклюзивність, контакти між людьми»,— сказав Ентоні Блінкен після церемонії підписання документа.

Як додав Блінкен, підписання хартії робить співпрацю Вірменії та США більш амбітною. Арарат Мірзоян сказав, що Єреван та Вашінґтон досягли рівня партнерства, який має вирішальне значення у контексті складних міжнародних відносин.

Мірзоян також заявив про початок перемовин щодо угоди про співпрацю зі США в атомній сфері («Угода 123»). За його словами, Вірменія також має намір долучитися до коаліції, яку очолює США, щодо боротьби з «Ісламською державою».

Нагадаємо, що в червні 2024 року відбулося засідання вірменсько-американського стратегічного діалогу. За його підсумками, уряди двох країн ухвалили спільну заяву про плани підвищити двосторонній діалог до рівня стратегічного партнерства.