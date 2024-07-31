США призупинили фінансову допомогу Грузії.

Причиною цього стало ухвалення грузинським парламентом закону про іноаґентів.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив про призупинення фінансової допомоги уряду Грузії. Таке рішення Білий дім ухвалив після перегляду двосторонньої співпраці країн через вступ в силу в Грузії закону про іноаґентів («Про прозорість іноземного впливу»). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Після всебічного перегляду нашої двосторонньої співпраці через антидемократичні дії уряду Грузії ми призупиняємо допомогу в розмірі 95 мільйонів доларів, яка надається уряду Грузії. Ми залишаємося відданими грузинському народу та його євроатлантичним прагненням. Антидемократичні дії та фальшиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в Євроунії та НАТО», – написав Блінкен у соцмережі Х.

Він уточнив, що США обіцяють продовжувати підтримувати програми та заходи, «які приносять користь народу Грузії». Йдеться про підтримку організацій, які займаються розвитком незалежних ЗМІ, економіки та демократії.

За словами держсекретаря США, за 32 роки дипломатичних відносин з Грузією Вашінґтон надав Тбілісі понад $6,2 млрд. За його словами, на ці кошти влада Грузії розвивала обороноздатність і берегову охорону, будувала школи і лікарні, а також готувала держслужбовців.

У середині травня парламент Грузії схвалив закон «Про прозорість іноземного впливу». Розгляд документа супроводжувався масовими протестами. Після ухвалення закону влада США запровадила візові обмеження щодо деяких грузинських чиновників, скасувала спільні військові навчання та оголосила про перегляд двосторонніх відносин. Євроунія призупинила процес вступу Грузії до об'єднання.