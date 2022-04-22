58-й день війни Росії в Україні. Хроніка

00:43 Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Росії не вдасться провернути акцію із псевдореферендумом у Херсоні. "Жодні «ХНР» не пройдуть. Якщо комусь хочеться нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною Росія не була з часів громадянської війни після 1917 року. Тож краще зараз шукайте мир", – сказав Президент. Зі слів Зеленського, "на півдні та сході нашої країни окупанти продовжують робити все, щоб були підстави для них говорити хоча б про якісь перемоги". "Вони накопичують сили, заганяють на нашу землю нові батальйонні тактичні групи. Намагаються навіть розпочати так звану мобілізацію в окупованих районах України. Жоден із цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть лише відтягувати неминуче – час, коли загарбникам доведеться піти з нашої території. Зокрема з Маріуполя", – сказав Головнокомандувач ЗСУ.

00:04 Упродовж минулої доби під окупацію російської армії потрапило 42 українських поселення. Про це повідомила помічниця керівника Офісу Президента Олена Симоненко в етері національного телемаратону. "Це відбулося сьогодні (у четвер, – Ред.), але завтра може бути так, що наші війська їх відвоюють знову", – прокоментувала чиновниця. З її слів, наразі окупанти контролюють 3500 населених пунктів.