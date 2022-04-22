58-й день війни Росії в Україні. Хроніка

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

00:43 Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Росії не вдасться провернути акцію із псевдореферендумом у Херсоні. "Жодні «ХНР» не пройдуть. Якщо комусь хочеться нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною Росія не була з часів громадянської війни після 1917 року. Тож краще зараз шукайте мир", – сказав Президент. Зі слів Зеленського, "на півдні та сході нашої країни окупанти продовжують робити все, щоб були підстави для них говорити хоча б про якісь перемоги". "Вони накопичують сили, заганяють на нашу землю нові батальйонні тактичні групи. Намагаються навіть розпочати так звану мобілізацію в окупованих районах України. Жоден із цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть лише відтягувати неминуче – час, коли загарбникам доведеться піти з нашої території. Зокрема з Маріуполя", – сказав Головнокомандувач ЗСУ.

 

00:04 Упродовж минулої доби під окупацію російської армії потрапило 42 українських поселення. Про це повідомила помічниця керівника Офісу Президента Олена Симоненко в етері національного телемаратону. "Це відбулося сьогодні (у четвер, – Ред.), але завтра може бути так, що наші війська їх відвоюють знову", – прокоментувала чиновниця. З її слів, наразі окупанти контролюють 3500 населених пунктів.

 

22.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Україна скористається із ленд-лізу
Володимир В'ятрович
Як і вісім десятиліть тому, ця допомога може відіграти переломну роль у війні з нацистським режимом. Цього разу – російським нацистським. 
20.04.22 | | Україна
Дерусифікація свідомості
Тарас Радь
Українська нарація міського простору: відповідь на критику Івана Сварника пропозиції з дерусифікації урбанонімів Львова
20.04.22 | | Галичина
Діти війни
Андрій ЛЮБКА
Їм страшно, їм боляче, їм самотньо. Навіть тим, які ще не вміють говорити, бо вони вже всмоктали тривогу з молоком матері
19.04.22 | | Дискурси
Медведчук vs "Москва"
Юрко ТИМЧУК
Після перемоги сучасні події обростуть валом фантастичних подробиць, з якими ознайомлюватися буде набагато цікавіше, ніж з інформацією, що близька до реальності.
19.04.22 | | Україна
55-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Командування Збройних Сил повідомило, що Росія розпочала другу фазу повномасштабного наступу на Україну. Росіяни атакують із кількох напрямків одночасно, силкуючись оточити українські підрозділи на сході. 
19.04.22 | | Україна
З вірою у майбутнє
Андрій Содомора
У майбутнє – тобто у те, що має бути. А має бути Світло. Світло не лише те, що від сонця, а й те, що у Слові, отже, й в душі
18.04.22 | | Дискурси
Варшава — кардіограма
Анастасія Канарська
Варшава — кардіограма, червоною ниткою крізь моє серце. Це місто вміє сказати: — Coś pani zgubiła!  — ?... — Uśmiech! І простягнути паперову хустинку, коли зовсім цього не очікуєш.
18.04.22 | | Штука
Біла раса, чорна раса…
Андрій Бондар
Якщо придивитися до висловлювань, що зводять глобальні наслідки нашої війни до проблем раси чи голоду, то впадає в око: це розмивання актуальної провини росії
18.04.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.