Папа Франциск відклав зустріч із патріархом Кіріллом.

Він теж пояснив, чому досі не здійснив візит до України.

 

 

Зустріч Папи Римського Франціска з патріархом Московським і всієї Русі Кіріллом, яка планувалася на червень в Єрусалимі, не відбудеться. Про це повідомляє аргентинська газета La Nacion, яка в п’ятницю, 22 квітня, опублікувала інтерв’ю з главою Католицької церкви.

 

«Я жалкую, що Ватикану довелося відкласти зустріч, але наша дипломатія дійшла висновку, що в ці дні така зустріч могла б призвести до великої плутанини», – заявив Понтифік в інтерв'ю. При цьому він запевнив, що Ватикан має «дуже хороші» відносини з Московським патріархатом.

 

Своєю чергою, глава синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Іларіон заявив журналістам, що до планів про зустріч внесли корективи «події двох останніх місяців». За його словами, «занадто багато виникло б саме зараз складнощів при її підготовці» щодо безпеки, логістики, висвітлення зустрічі в публічному просторі. «Чекатимемо для цієї події сприятливішого часу», — цитує інформаційне агентство «Інтерфакс» слова митрополита.

 

В інтерв’ю виданню La Nacion Папа Франціск також відповів на запитання, чому він досі не відвідав Україну, де його так чекали. «Я не можу зробити нічого, що поставило б під загрозу вищі цілі – припинення війни, перемир'я чи хоча б гуманітарний коридор. Який сенс Папі Римському їхати до Києва, якщо війна триватиме й наступного дня?» – зазначив він.

 

Продовжуючи тему російської аґресивної війни проти України, Папа заявив: «Усяка війна є анахронізмом у цьому світі й на цьому рівні цивілізації. Тому я також публічно поцілував український прапор. Це був жест солідарності з їхніми загиблими, з їхніми родинами та з тими, хто страждає на еміґрації».

22.04.2022

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