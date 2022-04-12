Від нині комендантська година на Львівщині починатиметься з 23-ї години.

Від нині комендантська година на Львівщині буде коротшою на годину.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький:

Від сьогодні у Львівській області комендантська година триватиме з 23:00 до 6:00 Нагадую, під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки та документа, що посвідчує особу.

Внесено відповідні зміни до наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації від 25.02.2022 № 1/22 «Про запровадження комендантської години на території Львівської області»

Вчора на годину комендантську годину скоротили і у Івано-Франківську, але там вона триватиме на годину довше: з 22:00 до 06:00.

В Тернополі комендантська година теж діє з 22:00 до 06:00 год., там її тривалість не змінювали від 26 лютого.