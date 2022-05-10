В Івано-Франківську скоротили тривалість комендантської години.

На Раді оборони Івано-Франківської області змінили комендантську годину в місті Івано-Франківську. З 11 травня комендантська година тут триватиме з 11 год. вечора (23:00) до 5 год. ранку.

«Зміна комендантської години спричинена збільшенням світлового дня. Крім того, багато мешканців міста зверталися з проханням збільшити час для можливості діставатися додому після роботи. Також зменшення комендантської години зранку дозволить людям їздити на городи», – пояснив міський голова Руслан Марцінків.

Нагадаємо, що до цього часу комендантська година в Івано-Франківську була найдовшою серед усіх міст Галичини і тривала 8 годин: з 22:00 до 06:00.

У Тернополі та Львові тривалість комендантської години змінили ще раніше, тепер вона без змін: з 23:00 до 05:00 та з 23:00 до 06:00 відповідно.