У Львівській області дозволили роботу таксі у час дії комендантської години.

У рамках пілотного проєкту на Львівщині вирішили дозволити пересування таксі у нічний час для двох найбільш популярних компаній – Bolt та Uklon. Попри дозвіл на роботу таксі, в Львівській ОВА зазначили, що на пересування в комендантський час все ще необхідна буде перепустка для водіїв.

"Усі мобілізаційні процеси, як і наявність військово-облікових документів та відстрочки від мобілізації, залишаються персональною відповідальністю водіїв та пасажирів", – зазначив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень.

Окрім того, чиновник вказав, що метою цього пілотного проєкту є налагодження цивілізованих відносин в частині перевезень пасажирів у нічний час, адже Львів є туристичним та логістичним хабом.

"Львів є великим хабом, куди приїхало багато українців та бізнесів, сюди на лікування приїжджає багато українців. В проміжок з 12 ночі до 5 ранку до Львова прибуває близько 20–30 потягів. Це та кількість людей, яка потенційно потребує того чи іншого пересування в нічний час", – додав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Також перший заступник міського голови наголосив, що коли немає легальної альтернативи, то ця послуга надається нелегально і поїздка коштує в 3-4 рази більше.

Наразі йдеться про дозволи на перевезення для двох компаній – Bolt та Uklon. Реалізувати ж пілотний запуск цього проєкту планують до кінця цього тижня.

Виконувати замовлення під час комендантської години у Львові та Львівській області зможуть лише ті водії, які мають необхідну перепустку для правомірного перебування на вулицях та у громадських місцях уночі.

"Ці послуги будуть надаватися водіями зі спеціальними дозволами, забезпечуючи суворе дотримання місцевих правил та пріоритет громадської безпеки. Тож важливо зазначити, що ми закликаємо всіх користуватися сервісами замовлення поїздок під час комендантської години лише в разі гострої потреби", – додав керівник напрямку райдхейлінгу компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

Перепустки для водіїв виготовляють за рішенням коменданта протягом 7 днів з моменту отримання подання і є безкоштовними. Однак не всі перепустки, які надійшли до ОВА для продовження терміну, будуть продовжені.

Контроль щодо наявності перепусток у водіїв здійснюватиме комендантський патруль міста.