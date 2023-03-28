У Івано-Франківській області скоротили комендантську годину.

 

На території Івано-Франківської області змінили тривалість комендантської години. Відтак вона стане коротшою на одну годину. Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

 

 

Від завтра, 29 березня, комендантська година на Прикарпатті триватиме з 00:00 до 05:00. Відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання Ради оборони області.

 

"Упродовж тривалого часу до мене надходили звернення від жителів області щодо скорочення тривалості комендантської години. Відтак на моєму телеграм-каналі було проведено опитування, щоб дізнатися думку прикарпатців. Додам, що в опитуванні взяли участь понад 21 тисяча людей, 84% з яких підтримали скорочення комендантської години. Тож, вже від завтрашнього дня комендантська година в області триватиме з 00:00 до 05:00 ранку", - написала Онищук.

 

 

28.03.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Всередині моєї кімнати
Олексій Паляничка
Якого значення набувають помешкання, які втрачають своїх мешканців? Війна руйнує не лише життя та житло. Війна великою мірою руйнує і сенси. Тому й пошук нового дому – часто це подорож, у якій люди стають шукачами нових сенсів та значень.
27.03.23 | | Штука
397-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках Луганської та Донецької областей. На них воїни Збройних Сил України відбили понад 50 ворожих атак..
27.03.23 | | Україна
Шептицькі versus нацизм
Ігор Набитович
Звіт працівника МЗС Німеччини про розмову з Шептицькими цілковито спростовує тезу про те, що нібито митрополит Шептицький «не ризикував життям», рятуючи євреїв
26.03.23 | | Минуле
396-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках Луганської та Донецької областей. На них воїни Збройних Сил України відбили понад 85 атак загарбників.
26.03.23 | | Україна
Концерт
Василь МАХНО
Кожен концерт, кожне виконання – це момент своєрідного народження, тобто пологів. Присутність при пологах – особливе відчуття й емоційне потрясіння
25.03.23 | | Дискурси
395-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділи Збройних Сил України відбили на цих напрямках 59 атак ворога.
25.03.23 | | Україна
Долари на муровану церкву у Бортятині
Мар'ян ХОМЯК
У березні 1936 року о. Василь, батько Богдана-Ігоря Антонича, ініціював будівництво церкви. До кінця року церква стояла
24.03.23 | | Минуле
Фотопізнання структур Всесвіту
Роман Семен
Виставка «Неформатний формат» постане як результат багаторічних зйомок, переосмислення будови Всесвіту, його колових і спіральних анатомій. У цих світлинах можна спостерігати тенденцію до вивчення кругових ліній і сфер.
24.03.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.