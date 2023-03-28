У Івано-Франківській області скоротили комендантську годину.

На території Івано-Франківської області змінили тривалість комендантської години. Відтак вона стане коротшою на одну годину. Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Від завтра, 29 березня, комендантська година на Прикарпатті триватиме з 00:00 до 05:00. Відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання Ради оборони області.