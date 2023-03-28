У Івано-Франківській області скоротили комендантську годину.

На території Івано-Франківської області змінили тривалість комендантської години. Відтак вона стане коротшою на одну годину. Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Від завтра, 29 березня, комендантська година на Прикарпатті триватиме з 00:00 до 05:00. Відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання Ради оборони області.
"Упродовж тривалого часу до мене надходили звернення від жителів області щодо скорочення тривалості комендантської години. Відтак на моєму телеграм-каналі було проведено опитування, щоб дізнатися думку прикарпатців. Додам, що в опитуванні взяли участь понад 21 тисяча людей, 84% з яких підтримали скорочення комендантської години. Тож, вже від завтрашнього дня комендантська година в області триватиме з 00:00 до 05:00 ранку", - написала Онищук.
28.03.2023