На Львівщині скоротили тривалість комендантської години.

Львівська обласна військова адміністрація прийняла рішення про зміну комендантської години у Львові та області.



Тепер виходити з дому і перебувати на вулиці без спеціального дозволу можна з 5-ї ранку до 24:00, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що комендантську годину у Львові та Львівській області запровадили з 25 лютого, вона тривала з 22.00 і по 6.00. З 12 квітня її тривалість скортили – з 23:00 до 6:00. Згодом, з 26 квітня комендантська година на Львівщині знову зменшилася й тривала включно до 19 жовтня з 23:00 до 5:00.