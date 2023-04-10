Нічних Великодніх богослужінь у Львові не буде.

Цієї неділі, 16 квітня, християни східного обряду будуть святкувати Великдень. Однак через комендантську годину у Львові традиційні нічні Великодні богослужіння не відбуватимуться. Про це спільно домовилися керівники християнських конфесій міста.

«Є прийняте спільне рішення про те, що всі богослужіння відбудуться до початку комендантської години, а ранкові богослужіння вже розпочнуться після комендантської години», – зазначив директор департаменту адміністрації міського голови Євген Бойко.

Львівська Архиєпархія УГКЦ рекомендувала громадам в час Пасхальних богослужінь проводити молитви, дотримуючись комендантської години.

«Не хочу, аби хтось порушував комендантську годину. У нашому соборі ми робимо все, аби до комендантської години все встигнути і щоб люди повернулися додому. Дотримуватися комендантської години треба обов’язково», – повідомив архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк.

Нагадаємо, що комендантська година у Львові та області триває від 24:00 до 05:00.

