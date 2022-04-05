Вибуху не було - під Тернополем горіла стайня.

Сьогодні на світанку неподалік Тернополя мешканці спостерігали стовп густого чорного диму. В період війни таке видовище викликає у людей чималу тривогу та занепокоєння. Рятувальники пояснили походження диму. Виявилося, що о 05:15 до пожежників надійшло повідомлення про загорання стайні на свинокомплексі в селі Настасів Микулинецької територіальної громади.

До місця події направлено чергові караули 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та працівників ОКЦ Головного управління.

Додатково на місце пожежі направлено черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, а також залучено добровільну пожежну команду місцевого агропідприємства на пожежній автоцистерні. О 06:37 пожежу локалізовано на площі 2000 м кв. Загалом залучено 5 одиниць техніки та 18 рятувальників. О 10:58 пожежу ліквідовано.