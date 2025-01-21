Щонайменше 66 людей загинули в пожежі у готелі на гірськолижному курорті в Туреччині.

Причиною великих жертв стало те, що пожежники добиралися до місця понад годину.

 

 

У ніч на вівторок, 21 січня, у 12-поверховому готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті Карталкаю в турецькій провінції Болу спалахнула пожежа. Про це повідомив телеканал CNN Turk. Полум’я швидко охопило усю будівлю. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікаї (Ali Yerlikaya), внаслідок пожежі щонайменше 66 людей загинуло і ще понад півсотні отримала опіки. Частина постраждалих – у тяжкому стані.

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан приніс співчуття сім'ям загиблих. Він розповів, що для розслідування інциденту призначили експертну комісію та шістьох прокурорів. Міністр юстиції Їлмаз Тунч (Yılmaz Tunç) повідомив, що причина пожежі наразі невідома.  Тим часом затримано чотирьох осіб, у тому числі власника готелю.

 

Губернатор Болу Абдулазіз Айдsн (Abdülaziz Aydın) повідомив, що, за попередніми даними, пожежа виникла у ресторанній зоні на четвертому поверсі готелю та поширилася на верхні поверхи. Загалом у момент загоряння в готелі Grand Kartal перебувало 238 осіб.

 

Деякі гості готелю після початку пожежі вистрибували з вікон своїх номерів, при цьому загинули щонайменше дві людини. Інші намагалися спуститися на землю зв'язаними простирадлами і ковдрами.

 

До місця пожежі було відряджено десятки пожежних машин та 38 карет швидкої допомоги. Проте готель розташований досить далеко від центру Болу. У поєднанні з морозною погодою це призвело до того, що пожежники добиралися на місце понад годину.

21.01.2025

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