41-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:05 Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не розглядає варіанта збройної деблокади Маріуполя. Голова держави уточнив свою вчорашню заяву про місію Туреччини в Маріуполі – йшлося про вивезення загиблих і поранених. "Вона готова на сьогодні вивезти кораблями поранених та вбитих, перевезти їх із Бердянська. Вся інфраструктура готова, щоб вивезти поранених і загиблих... Ми чекаємо на погодження від Путіна", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням "Інтерфакс-Україна".

11:56 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніо Ґутеррішем механізми притягнення до відповідальності воєнних злочинців і збирання доказів про злочини, скоєні російською армією в Україні.

11:42 Сполучені Штати Америки очікують загострення боїв на Донбасі: Росії потрібен хоч якийсь воєнний успіх, щоб стверджувати про свою перемогу і посилювати вимоги на переговорах. "Росія може використати будь-який тактичний успіх, якого зможе досягнути, щоб поширити наратив про прогрес, або щоб применшити попередні військові провали. Ми вважаємо, що для того, щоб захистити будь-яку захоплену територію на сході, Росія може також розширити військові операції, військову присутність на інші території України, за межами Луганської та Донецької областей. Принаймні такими є їхні наміри та їх план ", – заявив радник США із національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Голос Америки".

11:19 79% українських біженців планують повернутися на Батьківщину після закінчення війни, 10% – не планують, 11% – вагаються з відповіддю. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова на пунктах пропуску через кордон у Закарпатській області. 89% опитаних вірять у те, що Україна переможе у війні, лише 1% дають негативну відповідь (10% – вагаються). Дії державного керівництва України під час російської агресії 78% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% – негативно (20% не змогли оцінити). 35% опитаних вважають достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні, 43% – недостатньою, 23% – не визначилися.

#ФОТО Українка Олександра Маковій написала ім'я і контактні номери телефонів на спині своєї доньки Віри у перший день війни. Жінка оприлюднила цю фотографію лише зараз. "Підписала Віру на випадок, що із нами щось станеться, і її хтось підбере. Або вона загубиться – що теж, за моєю логікою, могло статися лише при моїй "відключці". Тоді навіть промайнула шалена думка: чому я не зробила їй татуювання з цією інформацією?", – пригадує Олександра.

11:04 У районі Бучі виявили вже чотири сотні тіл замордованих цивільних людей, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ВВС HARDtalk. З його слів, існують тверді докази, що це не були нещасні випадки, а саме вмисні вбивства. "Але я боюся, що в міру того, як наша армія входитиме далі в інші звільнені від російських військ села й міста картина ставатиме ще похмурішою. А найстрашніше ще попереду, бо ми наразі не маємо повного доступу до Маріуполя. У Маріуполі ситуація є набагато гіршою", – сказав Кулеба.

10:47 Ґазета The New York Times оприлюднило супутникові фотографії з Бучі станом на 19 березня – на вулицях міста видно тіла загиблих цивільних на тому ж місці, на якому їх знайшли українські військовослужбовці після звільнення Бучі. Тіла українців пролежали там не менше трьох тижнів.

10:21 З початку війни, за повідомленням Прикордонної служби РП, до Польщі з України в'їхали 2,5 мільйона осіб, з Польщі в Україну – виїхало 471 тис. осіб.

10:08 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно становили:

особового складу – близько 18 500 осіб, танків – 676 од., бойових броньованих машин – 1858 од., артилерійських систем – 332 од., РСЗВ – 107 од., засобів ППО – 55 од., літаків – 150 од., гелікоптерів – 134 од., автомобільної техніки – 1322 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94 од., спеціальної техніки – 25 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 29 од., бойових броньованих машин ‒ 14 од., артилерійських систем – 2 од., автомобільної техніки – 16 од., літаків – 3 од., засобів ППО – 1 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

56% танків (з них 5,9% за минулий тиждень),

64% бойових броньованих машин (з них 4,7% за минулий тиждень),

21% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

45% літаків (з них 5,8% за минулий тиждень),

56% гелікоптерів (з них 1,3% за минулий тиждень).

08:53 У Конотопському районі після відходу росіян знаходять тіла закатованих людей. "На місцях колишніх стоянок ворога уже знайшли, щонайменше, трьох закатованих українців. Мирних мешканців", – поінформував голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

07:15 Генеральний штаб ЗСУ інформує, що росіянам вдалося розвинути атаку на Слов'янськ – вони просунулися на сім кілометрів у напрямку Барвінкового.

#ЗВЕДЕННЯ Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої Держави. Мета – встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Противник намагається покращити положення підрозділів в Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

Триває переміщення виведених з Полісся та Сіверщини підрозділів до нових районів оперативного призначення. Завершено передислокацію військ Центрального військового округу з території України. Визначені підрозділи зі складу вищезазначених, після завершення відновлення боєздатності, будуть переміщені в район населеного пункту Валуйки та включені до складу наступальних угруповань військ.

Відзначається рух колон озброєння та військової техніки по території республіки білорусь у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони. Значна частина літаків та вертольотів повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації перебазовано з аеродромів республіки білорусь на територію росії.

Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання Об’єднаних сил. Противник здійснює поповнення запасів продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.

Російські окупанти продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами й далі нищать житлові квартали та інфраструктуру міста.

У напрямку на Слов’янськ ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямку на Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка. Також, силами до батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку наступав у напрямку на населений пункт Сулигівка, успіху не мав.

Для покращення руху військ на напрямку та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець проводить роботи з відновлення мосту в місті Ізюм.

На Донецькому і Луганському напрямках визначеним складом сил окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива.

В районах населених пунктів Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар’їнка, Золота Нива ворог продовжував артилерійські обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України та цивільної інфраструктури.

Поблизу населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степне, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка друга противник проводив штурмові дії, успіху не мав.

Російські загарбники завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по місту Маріуполю.

На Піденнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль населеного пункту Олександрівка, мають частковий успіх. В районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані окупанти обстрілювали з артилерії позиції ЗС України.

Російські війська здійснили обстріли Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Під ворожий вогонь потрапили цивільні квартали і медичні заклади, зокрема – дитяча лікарня. Є загиблі і поранені, зокрема і діти.

Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні на території України.

01:25 Частина військовослужбовців 501-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ у Маріуполі вийшла зі своїх позицій без зброї. Як пише волонтер Олександр Карпюк, хлопці склали зброю, бо вже не мали чим відстрілюватися. “У морпіхів 501-го батальйону, які трималися в Маріуполі, тупо закінчилися боєприпаси… Ніхто не закине, що вони не зробили всього, що тільки могли, і навіть більше”, – прокоментував Карпюк. Перед цим російські медії поширили відео з проходженням морських піхотинців із піднятими руками у Маріуполі.

00:04 Президент України Володимир Зеленський передбачає, що воєнні злочинці Росії спробують приховувати сліди масових убивств після того, як у Бучі виявили жертв масакри. Зеленський також припускає, що росіяни вдадуться до вбивств на камери, аби звинуватити українців.