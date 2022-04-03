39-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:19 Російські солдати в Ірпені нівечили тіла вбитих мешканців танками, заявив міський голова Олександр Маркушин. "Дуже багато людей загинуло від їхніх мін, від їхніх артобстрілів. І дуже багато рашисти розстріляли. На Пушкінській вулиці, на Лермонтова вони розстріляли дівчат і жінок, і потім їздили по них танком", – розповів Маркушин кореспондентові УНІАН.

#ФОТО Тіла загиблих мирних мешканців на окраїні Ірпеня. Фото – Антон Сененко

14:01 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що російські воєнні злочини в Бучі були вмисними. "Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми мусимо їх зупинити і прогнати", – написав Кулеба у twitter. Він закликав світову спільноту запровадити руйнівні санкції проти РФ – увести ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити порти для російських суден і товарів; відключити всі російські банки від SWIFT.

13:46 Каховка вийшла на протест проти російської окупацїі. Воєнні злочинці використали проти мітингувальників світлошумові гранати і намагалися залякати людей пострілами із автоматів.

13:12 Зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 на Харківщині. Генеральний штаб оприлюднив відео падіння літака, а також запис перехоплених радіопереговорів: "Ґоріт, бл..ь, полностью ґоріт".

12:53 Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку державного кордону України з Білоруссю.

12:02 На Луганщині четверо міських голів перейшли на бік російського окупанта – у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. Про це повідомив голова обласної адміністрації Сергій Гайдай. "На цих особах після Перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів", – запевнив він.

11:56 Митрополит Київський Епіфаній під час недільної проповіді згадав про убитих та закатованих Київщини. Він назвав главу РПЦ Кірілла Ґундяєва співучасником злочинів РФ і закликав відкрити очі тих, хто досі має його за пастиря.

#ЦИТАТА "Масові вбивства мирного населення – це ознака геноциду. Росіяни прийшли не звільнити українців. Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в містах і селах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донбасу, південної України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби «звільнити» Україну від українців. Вони продовжують ту чорну, диявольську справу, яку чинили війська царя Петра, що вирізали і спалили Батурин. Вони роблять те саме, що російсько-більшовицькі банди, які пролили ріки крові під час так званого «червоного терору». Вони – продовжувачі злочинів Сталіна, продовжувачі репресій та Голодомору-геноциду, що були сплановані в тому самому криваво-красному Кремлі для знищення українського народу. На завершення хочу ще раз звернутися до тих, хто ще досі, на жаль, не зрозумів правди чи не хоче зрозуміти її: ідеологія «русского міра» є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм, його ідеологи та його злочини. Співтворцями та провідниками цієї злочинної ідеології є очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та його поплічники. Він разом з підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу. Ідеться не про обговорення тонкощів канонічного права, богословські суперечники чи історичні дискусії. Йдеться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив". Епіфаній, митрополит Київський

11:34 Радник Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що масакра в Бучі мусить поставити край риториці європейських політиків про неможливість "провокувати Путіна" і пасивності Європи. "Адже головне, на думку наших європейських партнерів, не спровокувати росіян? Головне, щоб Третя світова не почалася? Головне, щоб росіяни не образилися і не використовували... Що не використовували? Ракети, авіабомби, танки? Не здійснювали масових убивств цивільних, бомбардувань житлових кварталів, масових розстрілів, як у концентраційних таборах?.. Як наслідок, світ отримав тотальних невимовний жах антилюдськості в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Сотні, тисячі вбитих, розтерзаних, зґвалтованих, зв'язаних..." – написав Подоляк у telegram'і, звернувши увагу "дуже крутих і всезнаючих вчорашніх і сьогоднішніх лідерів Європи" на те, що поруч із ними у XXI столітті розгортаються нові Сребрениця і Треблінка.

#ЦИТАТА "Не можна забороняти російську літературу в європейських університетах – це так негуманно? Ще раз уважно подивіться на тисячі розтерзаних, зґвалтованих, спалених українців. У XXI столітті. У рамках "спецоперації". Розтерзаних росіянами. А тепер іще раз скажіть усьому світу про те, що РФ – це нормально, це бізнес, що не можна забороняти Рахманінова. Подивіться і скажіть. Або відверніться. Головне ж – не спровокувати. А вони нехай масово ріжуть українців..." Михайло Подоляк

11:08 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно становили:

особового складу – близько 18000 осіб, танків – 644 од., бойових броньованих машин – 1830 од., артилерійських систем – 325 од., РСЗВ – 105 од., засобів ППО – 54 од., літаків – 143 од., гелікоптерів – 134 од., автомобільної техніки – 1249 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 од., спеціальної техніки – 24 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 13 од., бойових броньованих машин ‒ 54 од., артилерійських систем – 8 од., автомобільної техніки – 16 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

53,7% танків (з них 4,8% за минулий тиждень),

63,1% бойових броньованих машин (з них 4,7% за минулий тиждень),

20,3% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

43,3% літаків (з них 6,1% за минулий тиждень),

55,8% гелікоптерів (з них 2,9% за минулий тиждень).

10:18 Головнокомандувач Збройними Силами України Валерій Залужний обговорив із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі потреби української армії в оборонній операції. "Ми здатні за підтримки Заходу знищити зло, адже не хочемо повторення в Європі сценаріїв, які є в Україні: вбивства жінок і дітей, руйнування інфраструктури. У людства є шанс на мирне життя. Сподіваюся, що весь світ це розуміє. Ми готові довести справу знищення зла до кінця", – прокоментував генерал Залужний.

09:32 Президент України Володимир Зеленський за день до виборів в Угорщині звинуватив прем'єр-міністра Віктора Орбана в ницості та проросійськості.

#ЦИТАТА Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не цілком розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так? Уся Європа хоче миру. Уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя в Будапешт або з Харкова у Краків, або з Чернігова у Вільнюс. Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого? Головне для наc – це думка народу. Український народ підтримує угорський народ. Угорський народ підтримує український народ. Ми однаково цінуємо мир, однаково цінуємо свободу. Так буде завжди. Ми завжди будемо жити в добросусідстві. І я впевнений, що наші меншини мають бути тими місточками, які нас іще більше об'єднують. Політики йдуть. А правда залишається. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою. Володимир Зеленський

08:55 Росія завдала ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури Одеси. В деяких районах міста видно задимлення, всі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків, повідомило оперативне командування "Південь". За попередніми даними жертв немає.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 39-ої доби війни:

Збройні сили російської федерації продовжують збройну агресію проти України. Триває відведення окупаційних військ на окремих напрямках. За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу противника та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні. Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, відмовились брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації. Для поповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав збройних сил. Такі заходи проводять як на території російської федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та автономної республіки Крим. Продовжуються систематичні випадки порушення вимог Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Російські окупанти продовжують розміщувати озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 8 повітряних цілей: два літаки, один вертоліт, один БПЛА та чотири крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати удари по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.

07:50 Американська розвідка вважає, що Росія захоче взяти Донбас під повний контроль до 9 травня, повідомляє CNN: Росія переглянула стратегію щодо України та офіційно заявляє, що тепер має намір зосередитись на Донбасі, на решті України російські сухопутні війська "не можуть утримувати контроль над районами, де вони ведуть бойові дії.

07:45 Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс написала у твіттері: "Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є мерзотними.

Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази і підтримати розслідування військових злочинів міжнародним кримінальним судом.

Винні будуть притягнуті до відповідальності".

Буча

07:23 Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що зібрала докази військових злочинів у Бучі, де у суботу було виявлено трупи людей у ​​цивільному одязі, пише Wall Street Journal.

07:10 Глава російської делегації на російсько-українських переговорах Мединський заявив, що не поділяє оптимізму Арахамії щодо готовності договору, про параметри якого було оголошено після переговорів у Стамбулі: "Нам потрібно зробити ще більшу роботу. І я бачу, що дипломатичні та військові служби України, як мені здається, сильно відстають у реалізації навіть тих домовленостей, яких вже досягнуто на політичному рівні"

01:00 Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали 280 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 39-ої доби війни: