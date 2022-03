34-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:58 Учасник української делеґації Михайло Подоляк назвав "інтенсивним" нинішній діалог із росіянами у Стамбулі. "Ідуть інтенсивні консультації з декількох важливих питань. Ключове з них – це договір про, підкреслюю, міжнародні гарантії безпеки для України. І тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", – заявив Подоляк на брифінґу, згідно з повідомленням "Укрінформу". Другим блоком питань, зі слів Подоляка, є режим припинення вогню, спрямований на розв’язання гуманітарних проблем.

12:29 Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі прибув до України для обговорення загрозливого становища із ядерною безпекою через російську війну. "Мусимо діяти зараз, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії", – написав Ґроссі у twitter.

12:02 Повітряні сили ЗСУ збили дві ракети типу "X", котрі ввечері у понеділок рухалися в напрямку Львова. Як повідомило командування "Захід" ПС ЗСУ, ракети було випущено винищувачеми із території Білорусі. "Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами", – поінформували у Повітряних силах. Нагадаємо, у Львові в понеділок повітряна тривога тривала із 21:39 до 22:10.

11:33 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі держави світу запровадити кримінальну відповідальність за використання символу "Z" як способу публічної підтримки війни Росії проти України. "Z – означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Публічну підтримку цього варварства належить заборонити", – закликав він через свою сторінку у twitter.

11:06 Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак відмовився від участі в саміті "Вишеградської четвірки", що мав відбутися в Угорщині 30-31 березня, через проросійську позицію угорської влади у ставленні до війни Росії в Україні. Про це повідомляє польське видання Dziennik. Раніше від візиту відмовилася міністр оборони Чехії Яна Чернохова. Як пише Euractiv, саміт V4, вірогідно, скасують.

10:57 Росіяни розбомбили будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації – споруду прострелено наскрізь; дев'ять поверхів посипалося. Як повідомив голова ОДА Віталій Ким, його кабінет лежить під уламками. Самого Кіма під час обстрілу не було в приміщенні. Більшості людей вдалося врятуватися; наразі тривають пошуки восьми цивільних мешканців і трьох військовиків.

Інформація ДСНС: "29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без подальшого горіння. Станом на 09:25 підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 17 постраждалих осіб та передано медикам".

10:43 В переговорах у Стамбулі бере участь колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий. У 2020 році Чалий брав участь у написанні проєкту порозуміння з Росією, котрий передбачав контроль Москви над співпрацею України та НАТО, а також "запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".

10:12 Представник Пентагону на брифінгу припустив, що Міноборони РФ зробило своїм новим пріоритетом захоплення Донбасу з наміром оточити угруповання ЗСУ в цьому регіоні. Пентагон звертає увагу, що на Харківщині російські підрозділи просуваються ближче до Донбасу – якщо у п'ятницю вони були у 10 км на південний схід від Ізюму, то у понеділок вже у 15 км. Пентагон вважає, що росіяни змінили стратегічні цілі і "явно більше не рухаються на Київ", перебуваючи в 15-20 км від центру Києва на північний захід від столиці та в 55 км від центру міста на сході. За американськими даними, Росія використала проти України вже 1370 ракет.

10:00 У Стамбулі стартував черговий раунд переговорів української та російської делегацій. Перед початком негоціацій перед делегаціями виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 17,2 тис. осіб, танків ‒ 597 од., бойових броньованих машин ‒ 1710 од., артилерійських систем – 303 од., РСЗВ – 96 од., засобів ППО – 54 од., літаків – 127 од., гелікоптерів – 129 од., автомобільної техніки – 1178 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн з ПММ – 73, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71, спеціальної техніки – 21, пускових установок ОТРК/ТРК – 4. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 200 ворогів, танків ‒ 11 од., бойових броньованих машин ‒ 16 од., артилерійських систем – 1 од., автомобільної техніки – 28 од., РСЗВ – 1 од., літаків – 4 од., гелікоптерів – 2 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

49,8% танків (з них 6,7% за минулий тиждень),

59,0% бойових броньованих машин (з них 4,6% за минулий тиждень),

18,9% артилерійських систем (з них 2,3% за минулий тиждень),

38,5% літаків (з них 7,9% за минулий тиждень),

53,8% гелікоптерів (з них 2,1% за минулий тиждень).

08:53 Видання The New York Post опублікувало відео тортур над полоненими – на кадрах видно, як чоловік у камуфляжі з жовтою пов'язкою прострілює ноги невільникам із білими пов'язками; на іншому ролику видно, як помирає солдат із мішком на голові. Ці відеофрагменти від понеділка активно поширювалися у російських групах у соцмережах. Утім, як зауважує The New York Post, достеменно верифікувати автентичність зйомки наразі не вдалося. Радник із ОП Олексій Арестович запевнив, що Україна готова розпочати розслідування через цей інцидент, якщо то не фейк. "Уряд серйозно ставиться до цього, і невідкладно розпочнеться розслідування. Ми є європейською армією, ми не катуємо полонених. Якщо це виявиться правдою – така поведінка абсолютно неприйнятна", – сказав Арестович. Напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив зі зверненням, у котрому заявив: Росія готує провокацію зі знущаннями над полоненими.

08:15 Financial Times пише з посиланням на чотири поінформовані джерела, що Росія готова відмовитися від більшості вимог, з якими вона почала війну: у проєкті угоди немає "демілітаризації", "денацифікації", гарантій статусу російської мови.

Але Москва продовжує наполягати на відмові України від планів вступу до НАТО, нерозміщенні військових баз третіх країн на українській території та на гарантіях, що Україна не намагатиметься створити ядерну зброю, – хоча готова погодитися на вступ України до ЄС та на багатосторонні гарантії безпеки Україні з боку довгого переліку потужних у військовому відношенні держав, зокрема США та Великої Британії.

За словами Давида Арахамії, гарантії безпеки України, які, на думку авторів угоди, мають ратифікувати Росія, Китай, США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина та Ізраїль, "близькі до 5-ї статті" Північноатлантичного договору, за якою всі члени НАТО зобов'язуються захищати будь-яку з союзниць, яка стала жертвою агресії третьої країни.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 34-ої доби війни:

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх них Збройні Сили України успішно стримують противника, на окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки. Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали Українських міст. Концентрується на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи. В порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти продовжують терор стосовно місцевого населення. Обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством. Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі. Захисники з Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу вразили 17 повітряних цілей – 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних сил завдавала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються.

07:44 Українські війська витіснили росіян із Дніпропетрвоської області, повідомив голова військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. "Звільнено ще кілька поселень Херсонської області, окупанти перебувають за 40 кілометрів від Кривого Рогу, а на деяких напрямках – і за 60 кілометрів... Лінія зіткнення вже не на кордоні з Дніпропетровською областю – це вже Херсонська область", – сказав він у зверненні.

07:00 Голлівудський актор Шон Пенн приїхав до Львова, щоб особисто допомогти в організації своїх благодійних програм для біженців. На початку російського вторгнення в Україну Пенн перебував у Києві, де знімав документальний фільм. Після цього його благодійна організація почала надавати українським біженцям у Польщі житло та освіту.

04:25 Радник президента Туреччини Ібрагім Калін назвав "нереалістичними" вимоги Росії з приводу Донбасу і Криму на переговорах. "Крим і Донбас є "червоними лініями" для українців. І це правильно. Адже вони прямо зазіхають на територіальну цілісність і суверенітет. Ми не визнали анексії Криму – як і весь світ; Китай теж не визнав анексії Криму... Їм дійсно вартує виступити з якимись іншими ідеями", – заявив Калін у розмові з CNN.

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 34-ої доби війни:

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, зосереджуючи зусилля на: - недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове; - зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське; - створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв; - стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання. Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова. Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка. Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках. Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст.

00:21 Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про звільнення Ірпеня, але закликав стриматися від ейфорії. "Ситуацію зараз треба сприймати врівноважено, мудро, наскільки це можливо. Без надмірної ейфорії від успіхів, але й без самонакручування. Нам ще потрібен час, нам ще потрібна зброя, ми ще повинні боротися й терпіти. Нам не можна випалювати емоції зараз, не можна завищувати очікування, просто щоб не перегоріти", – заявив голова держави.