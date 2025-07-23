1246-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

323,1% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

132,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

997,1% артилерійських систем (з них 9,2% за минулий тиждень),

129,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

85,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 167 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5686 обстрілів, зокрема 39 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3579 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Яструбине, Графське Сумської області; Краматорськ Донецької області; Кам’янське, Новоандріївка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та два засоби РЕБ противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 11 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 28 керованих авіабомб, та здійснив 293 обстріли, три із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Западного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки. На Сіверському напрямку ворог здійснив чотири спроби йти вперед в районі Григорівки. На Краматорському напрямку одне боєзіткнення відбулось поблизу Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив сім марних спроб атакувати позиції українських підрозділів. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 115 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, російські диверсійні та розвідувальні групи нещодавно просунулися в південну частину Покровська: російські війська продовжують реалізовувати свою оперативну мету щодо оточення міста.

• Українська та російська делегації зустрінуться 23 липня в Стамбулі для третього раунду двосторонніх переговорів, але представники Кремля вже відкидають і знецінюють майбутні переговори.

• Повідомлення про довгострокові плани Росії щодо переозброєння ще раз свідчать про те, що Кремль готується до можливого майбутнього конфлікту з НАТО.

• Російська влада нещодавно затримала віце-губернатора Брянської області Симоненка та колишнього віце-губернатора Бєлгородської області Зайнулліна, ймовірно, в рамках постійних зусиль Кремля зробити місцевих чиновників офірними цапами за великі провали в забезпеченні безпеки російських кордонів після вторгнення України в Курську область у серпні 2024 року.

• Російська влада взялася за Telegram-канал, який розкрив роль Росії у збитті літака Азербайджанських авіаліній наприкінці грудня 2024 року, в рамках ширшої кампанії з цензурування Telegram-каналів, які критикують Кремль.

• Нещодавно російські війська стратили цивільну особу в районі Лимана.

07:55 Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не проти проведення масових акцій протесту в Україні, якщо при цьому не порушується законодавство.

07:50 Голова Служби безпеки України Василь Малюк вважає, що пов'язувати розслідування справ, в яких фігурують співробітники Національного антикорупційного бюро зі змінами в законодавство щодо діяльності САП та НАБУ є маніпуляцією.

07:40 Генеральний прокурор Руслан Кравченко пообіцяв не порушувати незалежність антикорупційних органів і запевнив, що справу Чернишова не забере в НАБУ:

"Я по новому закону можу забирати будь-яку справу і віддавати до органу. А деякі журналісти відомі повідомили, коли я ще не прийшов на посаду, що нового генерального призначили, щоб він забрав справу Чернишова. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін Чернишова я не заберу – як розслідувало НАБУ, так і буде",

07:35 Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу:

"Впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність".

07:30 У нічному зверненні президент України Володимир Зеленський заторкнув тему НАБУ і САП:

"Говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком – різні виклики. Ми все це обговорили.

Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше.

Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись".