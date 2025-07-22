Трохи коні

Усик (з подачі Харизми) збагатив англійську лексику фразою «Don't push the horses». Український словник збагачується не боксерами. Огляд подій тижня в Україні.

Розбитий Усиком писок Дюбуа тішив українців протягом вихідних. Обшуки Службою безпеки в працівників антикорупційних відомств, а потім проголосований в парламенті законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП матимуть більший резонанс і незрівнянно серйозніші наслідки.

Поки що достеменно відомо про наміри влади передати всі антикорупційні важелі впливу Генеральній прокуратурі – про Глібова, лисичку і щуку, яку кинули у річку, в цьому контексті не згадують. Бо то не смішно, враховуючи акції протесту проти ініціатив влади, які готуються в столиці й у Львові. Далі буде.

Львів. 22 липня 2025 року. 20:00

Ротація тижня

Порівнювати заміни в Кабінеті Міністрів з пересуванням ліжок в борделі не дозволили собі тільки ті, хто не знає про існування борделів і ліжок. У відносно далекому майбутньому політологи будуть захищати дисертації на тему «Чому Шмигаль прем’єр-міністр став міністром оборони» – і експерт, який знайде хай віддалено притомну відповідь, отримає премію Нобеля в галузі хімії за нові відкриття броунівського руху в українській політиці.

Насправді дифузія у владних верхах була цілком водевільною. Шмигаля «відставляли» добрих пів року, і альтернативи, що його замінить саме Свириденко, не було. Мінімальною інтригою було майбутнє Умєрова, якого розглядали послом у Сполучених Штатах, але Рустем Енверович став секретарем Ради національної безпеки і оборони. Мабуть, «для посміятися» Германа Галущенка позбавили портфеля міністра енергетики, але дали портфель міністра юстиції. Жарт аналогічний до пересадки Шмигаля з вулиці Грушевського на проспект Повітряних сил України, тобто не смішний.

Про порушення процедури зміни уряду можна було б написати окрему сагу, але не будемо, бо правові засади діяльності парламентсько-президентської держави вже давно ігноруються і нікого не дивують. Сам гарант Конституції своє рішення прокоментував прагненням почати «трансформацію системи виконавчої влади в Україні» з метою «зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї».

Поки що виглядає це доволі химерно.

50 днів тижня

Оперування президента США числівниками викликає захват у всієї прогресивної громадськості. Закінчити війну в Україні за 24 години Дональд Трамп вже обіцяв, і та сама прогресивна громадськість досі дере з цього приводу лаха. Тепер чинний господар Білого дому дав господареві Кремля 50 днів для досягнення мирної угоди.

Таким ультиматумом Трамп може нашкодити самому собі – бо уявити, що десь третього вересня Путін приїде в умовний Стамбул і почне говорити щось навіть дуже відносно адекватне, можуть хіба що прибульці з Альфа Центаври. Плітки про те, що Трамп в минулому році погрожував Путіну словами «якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до смерті. Кажу тобі, у мене немає вибору» вештаються по інформаційному полю вже майже місяць, але серйозно їх сприймати також важко.

Для нас важливіше поява алгоритму «США виробляють – Європа платить – Україна воює», за яким Старий Світ купуватиме в Нового зброю і її використовуватимуть під Покровськом чи Волновахою (в районі Курська, Москви чи Мурманська також пасувало б). Проте поки що незрозумілий шлях реалізації таких намірів.

А на початку осені стане відомо, чи зробив в черговий раз Дональд Фредович з писка халяву, чи озвучений цього разу числівник не просто «аби поговорити».

Посланець тижня

Спецпредставник президента США Кіт Келлоґ був у Києві менше того терміну, ніж заповідалося, але функцію свою виконав. У перший день перебування на Печерських пагорбах чинний дипломат і колишній військовий повідомив, що обговорив з президентом України «історичну угоду Дональда Трампа з НАТО, яка прискорить постачання найкращої американської зброї в Україну» (то та, яка «США виробляють – Європа платить – Україна воює»).

Потім американця повезли на українські оборонні підприємства, і думка Келлога дещо змінилася. «Я на власні очі побачив, як виробляються і розробляються українські безпілотники. Неймовірні інновації, особливо в галузі безпілотників», – визнав Келлоґ. І акцентував, що Україна лідирує в цьому новому типі війни з використанням дронів, а США повинні звернути на це увагу і зробити правильні висновки.

Простим посполитим було особливо приємно, що пан Келлоґ був у столиці, бо за той час кількість прильотів по Києву була відсутня. В соціальних мережах виник майже флеш-моб з ідеєю присилати в Україну американських високопосадовців частіше і на довше. Ідеально було б подарувати Трампу фільварки десь під Сумами, Вінницею та Луцьком. Але поки такий варіант не є можливий, то песимісти вказують на те, що окупанти зекономили боєприпаси і майбутні атаки будуть агресивніші.

Релігійне тижня

Ставити дедлайн вміє не тільки Трамп. «Відповідно до законодавства, Київська митрополія УПЦ зобов’язана усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року», – повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Фразою, на яку особливо варто звернути увагу, є така, що Митрополит має «публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ».

Якісна бюрократія має набагато більше можливостей зробити щось корисне, ніж биття писків російським православним. Виведення з правового поля УПЦ (в юридичних документах вони так досі і фігурують – Українська православна церква, і ніякого МП там нема) є логічним, бо «кордони Росії ніде не закінчуються», «російська мова – російська земля», «треба захищати православних» – а тому маємо війну і юродивих.