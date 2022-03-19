Затриманого експрем'єра Болгарії звільнено з-під варти.

Прем’єр Кирил Пєтков звинуватив прокуратуру в саботуванні антикорупційного розслідування.

 

Бойко Рашков і Кирил Пєтков 

 

Колишнього прем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова, підозрюваного у нецільовій розтраті коштів Європейської Унії, звільнено з-під варти лише через добу після затримання. Про це повідомило болгарське видання «Дневник». У коментарі для журналістів Борисов назвав своє затримання «жорстоким та обурливим», а також «політично вмотивованим».

 

Нагадаємо, що 62-річного колишнього прем'єр-міністра країни та лідера правоцентристської партії ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) Бойка Борисова було затримано 17 березня в рамках поліційної операції, пов'язаної з розслідуваннями прокуратури Європейської Унії (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) щодо зловживання субвенціями ЄУ. За словами міністра фінансів Болгарії Асена Василева, Борисова підозрюють в отриманні хабарів від одного з лотерейних магнатів в обмін на повернення сплачених податків. Два колишні члени його консервативної партії, включно з колишнім міністром фінансів Владиславом Горановим, також вийшли на волю. Їм не було висунуто жодних офіційних звинувачень.

 

Затримання Борисова було здійснено у рамках масштабної поліційної операції під керівництвом міністра внутрішніх справ Бойка Рашкова. Прокуратура не була повідомлена. Уряд мав намір таким чином оминути генпрокурора Івана Гуешева, якого звинувачують у тому, що той заплющує очі на корупцію.

 

Прем'єр-міністр Кирил Пєтков, який проголосив нульову терпимість у боротьбі з корупцією, назвав звільнення Борисова «повним саботажем з боку прокуратури» і пообіцяв надалі боротися за те, щоб перетворити Болгарію на «вільну та нормальну європейську країну».

 

«Вчергове ми спостерігаємо саботаж з боку прокуратури. Інформація приховується, аби тільки уникнути судового розгляду. Законні повноваження слідчих органів заперечуються. Він (генпрокурор Іван Гуешев, – Z) знову поводиться як адвокат, коли йдеться про корупційні дії. У Болгарії немає незалежної прокуратури», – заявив Петков.

 

Прокуратура відкинула всі претензії. Представник відомства заявив, що для висунення звинувачень Борисову немає достатньо доказів.

19.03.2022

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