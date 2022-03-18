У Болгарії затримано експрем'єра та інших колишніх високопосадовців.

Їм закидають зловживання коштами Європейської Унії.

Поліція Болгарії затримала колишнього прем'єрміністра країни та лідера правоцентристської партії ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) Бойко Борисова. Про це повідомило болгарське видання «Дневник». Затримання відбулося в рамках поліційної операції, пов'язаної з розслідуваннями прокуратури Європейської Унії (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) щодо нецільового витрачання коштів ЄУ.

За повідомленням поліції, Борисов наразі перебуватиме 24 години під вартою. Окрім Борисова затримано колишнього міністра фінансів країни Владислава Горанова, ексголову фінансової комісії парламенту Менду Стоянову та колишню керівницю інформаційної служби уряду Севдаліну Арнаудову.

Окрім затримання вказаних осіб, у їхніх помешканнях та офісах відбулися обшуки та вилучення документів. Загалом йдеться про розслідування понад 120 випадків неправомірного використання коштів Євроунії. Напередодні Софію із дводенним візитом відвідала голова прокуратури Європейського Союзу Лаура Кьовеші (Laura Kövesi). Вона повідомила, що до EPPO надійшло рекордне число скарг із Болгарії, які стосуються зловживань коштами Євроунії.

Чинний прем'єрміністр Болгарії Кирил Петков, коментуючи новину про затримання низки колишніх високопосадовців, написавши на своїй сторінці у Facebook: «Немає нікого вищого за закон!»

Тим часом однопартійці Борисова скликають акцію протесту під парламентом, Речники партії ГЕРБ – найбільшої опозиційної сили в Болгарії – стверджують, що затримання експрем’єра є нічим іншим як «політичними репресіями, які можна порівняти з діями комуністичного режиму».

Бойко Борисов тричі очолював уряд Болгарії з 2009 до 2021 року. 13 березня його було переобрано на посаду голови партії ГЕРБ.