Путін дозволив російським авіакомпаніям красти іноземні орендовані літаки.

Авіакомпанії з РФ зможуть використовувати крадені літаки, але лише на внутрішніх лініях.

 

 

Президент Росії Володимир Путін підписав у понеділок, 14 березня, закон про можливість реєстрації прав на іноземні літаки, які перебувають у лізингу в авіакомпаній із РФ. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

 

Таким чином російським авіакомпаніям дозволено красти іноземні орендовані літаки. Адже закон дає змогу видавати російські сертифікати льотної придатності зі залученням сертифікаційних центрів та випробувальних лабораторій, вимоги до яких визначить Міністерство транспорту Росії. Терміни сертифікації відсунуто з першого січня 2022 року до 31 грудня 2023 року. Таким чином авіакомпанії з РФ зможуть використовувати крадені літаки, але лише на внутрішніх лініях.

 

Цей закон було ухвалено в рамках антисанкційних заходів російської влади, йдеться в пояснювальній записці до нього.

 

Нагадаємо, що у відповідь на напад Росії на Україну Європейська Унія 26 лютого запровадила санкції проти російського авіаційного сектору. Були заборонені продаж та постачання повітряних суден і запчастин до них для російських авіакомпаній. Під забороною також опинилися будь-які страхові послуги на ці літаки. Окрім того, заборонено проведення ремонту та модифікацію лайнерів, що використовуються в Росії. Цей захід поширюється на будь-які літаки, незалежно від того, де вони вироблені.

 

Більшість російських авіакомпаній отримали повідомлення від європейських лізингодавців про припинення договорів перестрахування у ніч проти восьмого березня. Насправді це означало неможливість виконувати польоти. Тож російські авіакомпанії, які використовують літаки, зареєстровані в іноземних реєстрах, за рекомендацією Росавіації з шостого березня припинили рейси за кордон.

 

За даними аґенції Cirium, у лізингу перебуває понад половина (55%) всього російського авіаційного парку. Серед пасажирських літаків цей відсоток ще вищий: із 980 лайнерів, які експлуатуються авіакомпаніями Росії, у лізингу – 777. Санкції зобов'язали іноземних лізингодавців повернути собі віддані в оренду літаки до 28 березня.

14.03.2022

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