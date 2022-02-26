Євроунія запровадила потужний блок санкцій проти Росії.

Вперше до санкційних списків потрапив російський диктатор Путін.

Європейська Унія запровадила в п’ятницю ввечері, 25 лютого, блок жорстких персональних та секторальних економічних обмежень проти Росії за її відмову припинити загарбницьку війну проти України. Перелік штрафних заходів оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, загальна кількість санкцій щодо фізичних осіб 670, а юридичних осіб – 113. Вперше під санкції потрапив російський лідер Володимир Путін. Проте від SWIFT вирішили Росію поки що не відмикати.

Окрім російського президента до чорного списку ЄУ потрапив міністр закордонних справ Сергій Лавров, прем'єрміністр Михайло Мішустін, заступника голови Радбезу РФ Дмитро Мєдведєв, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, а також ще близько сотні російських високопосадовців – чиновників, депутатів та силовиків. Усіх їх Брюссель звинувачує у голосуванні у Раді безпеки РФ та в парламенті за визнання «ЛНР/ДНР» та за використання російських військ за кордоном.

Окрім того, під санкції потрапили й представників командного складу білоруської армії. Їх звинувачують у створенні умов для російського вторгнення в Україну. Диктатор Білорусії Олександр Лукашенко вже й так давно перебуває під західними санкціями.

Євроунія запровадила жорсткі фінансові та технологічні секторальні обмеження проти 64 ключових структур Росії, включно з адміністрацією президента, Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки та інших державних організації, а також компаній військово-промислового, енергетичного, авіабудівного та фінансового секторів РФ. Резидентам Євроунії тепер заборонено продавати, зокрема, російським авіалініям літаки та запчастини до них.

Під санкції підпали «Оборонпром» та «Рособоронэкспорт», такі провідні промислові компанії Росії як «Сухой», «Туполев», ракетно-космічний центр «Прогресс», «Калашников», «Ростех», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Камаз», «Совкомфлот», «Севмаш», «Ростех-Азимут», Об'єднана суднобудівна компанія тощо.

ЄУ поважно обмежила доступ цих структур до ринку капіталу та будь-яких видів фінансових послуг, заборонила надання їм технічної допомоги та торгівлю з ними продукцією та технологіями військового чи подвійного призначення, а також технологіями та обладнанням для видобутку нафти на шельфі та в полярних широтах. Окрім того, Унія схвалила великий список високотехнологічної продукції, зокрема систем зв'язку, електроніки, напівпровідників, авіаційних та космічних компонентів, заборонених для поставок до Росії.

З 12 квітня буде обмежено доступ уряду РФ, Центробанку Росії, Альфа-банку, банку «Открытие», «Россия» та «Промсвязьбанку» до європейського ринку капіталу. Їм заборонено розміщувати, продавати, купувати або іншим чином використовувати цінні папери та інші кредитні інструменти, випущені після 12 квітня 2022 року. Аналогічні обмеження накладені на «будь-які великі фінансові структури з більш ніж 50% участю [російської] держави» або які «відіграють істотну роль у підтримці Росії, її уряду або Центробанку».

Євроунія також заборонила державне фінансування торгівлі з Росією чи інвестицій у РФ. «Чинне рішення забороняє надання державного фінансування або фінансової допомоги для торгівлі з Росією або інвестиціям у Росію за низкою винятків», – йдеться у документі. Рада ЄУ зобов'язала банки спільноти щорічно подавати до національних компетентних органів держав-членів або до Єврокомісії списки депозитів понад €100 тисяч, які належать російським фізичним та юридичним особам.