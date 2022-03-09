Чотирнадцятий день війни Росії в Україні

10:25 Росія погодилася розблокувати "зелені коридори" для евакуації мирного населення, повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук. "О пів на шосту ранку ми отримали повідомлення від РФ про погодження раніше запропонованих нами маршрутів… Ми направили свого листа до Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) і о 9 годині ранку відбувається розмова нашого прем'єр-міністра Шмигаля Дениса Анатолійовича з керівником МКЧХ Пітером Маєром про підтвердження такого погодження. Військові погоджуються припинити вогонь з 9 години до 21 години поточного дня", – сказала Верещук у відеозверненні, що його цитує "Інтерфакс-Україна". Режим припинення вогню та зелені коридори будуть встановлені на маршрутах: Енергодар – Запоріжжя; Суми – Полтава; Маріуполь – Запоріжжя; Волноваха – Покровськ; Ізюм – Лозова; Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ.

Попереднього разу бойовики обстрілювали "зелений коридор" під Ірпенем

10:13 Гендиректор МАГАТЕ повідомив, що організація втратила доступ до систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, передає Reuters.

09:56 "З 04:00 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24:00 7 березня 2022 року (за місцевим часом), ми зафіксували 1 335 втрат серед цивільного населення в країні: 474 убитих і 861 поранений", – актуальні дані від управління Верховного комісара ООН з прав людини.

09:43 Кількість загиблих бомбардування Сум попередньої ночі збільшилася до 22; рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопчика. "Масове вбивство. Одна бомба забрала життя 22 людей. Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору у Сумах... Серед загиблих 22 людей є 3 дитини. Спочатку повідомляли про дві, але сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопчика. Усі вони – з однієї родини", – повідомив голова Сумської обласної адміністрації Дмитро Живицький.

09:39 Вночі Сухопутні частини ЗСУ спільно з частинами Нацгвардії та Тероборони перейшли в контрнаступ у напрямку Дергачів на Харківщині на позиції, де стояла артилерія та реактивні системи залпового вогню противника, які систематично обстрілювали околиці міста Харкова. Після невдалого супротиву ворог вдався до втечі, при цьому покинув військову техніку у вигляді важкого озброєння. Частина особового складу противника вдалася у втечі в лісові масиви в напрямку Бєлгорода, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

09:25 Оцінки російських втрат від Генштабу ЗСУ:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали: особового склад - понад 12 000 осіб, танків ‒ 317 од, бойових броньованих машин ‒ 1070 од, артилерійських систем – 120 од, РСЗВ - 56 од, засоби ППО - 28 од, літаків – 49 од, гелікоптерів – 81 од, автомобільної техніки - 482 од, кораблі /катери - 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

08:14 Президент Росії Владімір Путін ледь не сказився, коли дізнався, що Вінницький аеропорт обстріляли із дуже дорогих російських ракет: російська армія має мало таких снарядів. "Внутрішні джерела, які зараз дедалі більше готові розповідати, що там відбувається, наприклад, позавчора розповіли нам та іншим ЗМІ про те, що після того, як було поінформовано, що 8 ракет, дуже дорогих ракет, з тих, яких уже небагато в запасах Росії, було вистрілено по Вінниці, Путін був розлючений, тому що йому перед цим доповідали, що ці ракети найцінніші й узагалі їх там не більше тисячі", – розповів журналіст проєкту Bellingcat Христо Грозєв в етері телемаратону на українському телебаченні.

Грозєв певен, що до Путіна не доходить повна картина про провали російських загарбників в Україні. "Наприклад, факт, що практично 100% населення негативно ставляться до російських окупантів, швидше за все, не доноситься до нього, тому що люди по вертикалі бояться йому таке доповідати", – сказав Грозєв, як цитує "Укрінформ".

00:47 Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, 14 окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється), БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ у зв’язку із втратою боєздатності.

00:21 Рейтингова аґенція Fitch обвалила кредитний рейтинг Росії із В до С, тобто до рівня, коли дефолт уже неминучий.

00:07 Президент України Володимир Зеленський закликав Росію до переговорів. "Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Чесних і предметних. В інтересах людей, а не застарілих вбивчих амбіцій", – сказав Зеленський у зверненні у вівторок пізно ввечері. Президент також наголосив: "Світ не вірить у майбутнє Росії. Не говорить про нього. Жодного слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати нашу відбудову. Після війни. Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обов’язково настане оце "після війни".