Генсек НАТО застеріг Росію від атак на лінії постачань країн-союзників, які підтримують Україну.

Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс надалі підтримуватиме Україну і запродовжуватиме безпрецедентні санкції проти Росії.

 

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ попередив Росію, що її напад на лінії постачань країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, «стане небезпечною ескалацією війни, що вирує у Східній Європі». Про це керівник Північноатлантичного Альянсу заявив в інтерв'ю CBC News, коли він, прем'єр-міністри Канади, Іспанії і Литви – Джастін Трюдо (Justin Trudeau ), Педро Санчес (Pedro Sanchez) і Кріш'яніс Каріньш (Krišjānis Kariņš) – відвідали базу та тренувальний полігон НАТО в Адазі, неподалік від Риги.

 

Столтенберґ зазначив, що зараз «союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, закріплене у Статуті ООН». «Росія є аґресором, а Україна захищається. Якщо ж відбудеться напад на будь-яку територію НАТО, це призведе до застосування статті 5», – застеріг він. Згадана стаття установчого договору НАТО стверджує, що напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх 30 країн-членів.

 

Генсек НАТО зазначив: «Я абсолютно переконаний, що президент Путін знає про це, і ми усуваємо всі підстави для прорахунків і нерозуміння нашого зобов'язання захищати кожен дюйм території НАТО».

 

Столтенберґ додав, що громадяни України та її збройні сили здивували світ своєю сміливістю. «Декілька місяців ми давали чітко зрозуміти пану Путіну, що йому доведеться заплатити високу ціну за напад на Україну. І зараз він сплачує цю ціну за свої дії. Проти Росії запроваджено дуже широкі, небувалі санкції. Росія фактично опинилася у повній ізоляції від решти світу», – сказав Столтенберґ.

 

Він заявив, що послання НАТО Росії полягає в тому, що росіяни «повинні покласти край війні». «Ми продовжуватимемо підтримувати Україну і ми продовжуємо впроваджувати безпрецедентні санкції», – запевнив Столтенберґ.

09.03.2022

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