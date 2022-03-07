Дванадцятий день війни Росії в Україні

10:28 Міністерство оборони України опублікувало інформацію про загальні бойові втрати противника із 24.02 по 07.03:

особового складу - понад 11 тис. осіб, танків ‒ 290 од, бойових броньованих машин ‒ 999 од, артилерійських систем –117 од, РСЗВ - 50 од, засоби ППО - 23 од, літаків – 46 од, гелікоптерів – 68 од, автомобільної техніки - 454 од, кораблі / катери - 3 од, цистерн з ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

10:12 Українські сили накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона, де росіяни частково розмістили свою техніку. "Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", – поінформували у командуванні морської піхоти.

09:55 Голову Гостомельської громади Юрія Прилипка застрелили під час роздачі гуманітарної допомоги – "загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених". "Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув!? Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили", – прокоментували у селищній раді.

09:21 Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримала додаткове озброєння, і невдовзі ворога чекає "сюрприз". "Ми використовуємо кожну хвилину, щоб зміцнити нашу оборону. Усі зусилля цілодобово спрямовані на те, щоб забезпечити потреби наших захисників і захисниць... Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес. Крім іншого, за останні три дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тисяч шоломів та бронежилетів. Ми «перехоплюємо» у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО. Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога".

09:09 Місія ОБСЄ остаточно покидає Україну – залишилося евакуювати керівництво. "6 березня завершилася евакуація моніторингової команди з Херсона в Російську Федерацію. Того ж дня тривало переміщення місцевих членів місії, які раніше були розміщені в Краматорську і Сєвєродонецьку. Також почалося переміщення місцевих членів місії, які раніше були розміщені в Києві. З огляду на активізацію бойових дій, що тривають, а також відсутність домовленості щодо гуманітарного коридору, вже вдруге неможливо було розпочати переміщення місцевих членів місії з Маріуполя. Переміщення місцевих членів місії розпочнеться, як тільки це дозволить безпекова ситуація. Голова СММ із вищим керівництвом залишаються в Україні, однак планують залишити зону діяльності СММ, оскільки усі інші міжнародні члени місії вже виїхали", – ідеться у повідомленні.

08:36 Російська армія прибула в Україну із парадною військовою формою. Фотографії одностроїв оприлюднили Сили спеціальних операцій ЗСУ. "Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком. Навіть везли з собою парадну форму з начепленими медалями. Але, щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина – у полоні просить про прощення", – ідеться в коментарі командування ССО.

07:36 По Миколаєву вдарили із реактивних систем залпового вогню. Згідно з інформацією "Суспільного", вогонь вели, ймовірно, зі "Смерчів".

06:55 У Вашінґтоні пройшла масштабна акція з вимогою закрити небо над Україною та посилити санкцій проти Росії.

01:27 Папа Римський Франциск: "В Україні течуть ріки крові та сліз. Там не йдеться просто про військову операцію, але про війну, яка сіє смерть, знищення та злидні. Жертв дедалі більше, як і людей, які втікають, особливо, матерів з дітьми. В цій багатостраждальній країні в драматичний спосіб з години на годину зростає потреба в гуманітарній підтримці. Звертаюся з палким закликом, аби були дійсно забезпечені гуманітарні коридори та щоб було гарантовано і полегшено доступ допомоги на території в облозі, щоби принести життєво необхідну допомогу нашим братам і сестрам, пригнобленим бомбами та страхом. Дякую всім, хто приймає біженців. Насамперед, благаю, щоби припинився збройний наступ і взяли верх переговори, щоби переважив здоровий глузд. І щоби знову дотримувалося міжнародне право!", – цитує Vatican News.

00:31 Угруповання російських військ перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ вночі на понеділок. На поліському напрямку противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь і наблизитись до столиці України. В районі міста Ірпінь ворог здійснює висування танкових та мотострілецьких підрозділів. З території Республіки Білорусь через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ. На Сіверському напрямку окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський і Бориспільський райони, а також встановлення контролю над містами Чернігів та Суми.