Одинадцятий день війни Росії в Україні

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09:05 Від початку вторгнення російських військ в Україну до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців, повідомила Національна гвардія.

 

08:30 Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю повідомило, що наступного тижня МЗС та МОЗ цієї країни відправлять в Україну ізраїльську медичну делегацію, яка відкриє польовий госпіталь у рамках гуманітарної допомоги українському народу. За деякими джерелами, медичний заклад розгорнуть неподалік Львова.

 

08:10 Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон представив план із шести пунктів для протидії військовому вторгненню Росії в Україні.

— створення "міжнародної гуманітарної коаліції" для допомоги Україні;

— допомога Україні у "її зусилля щодо забезпечення власних оборонних можливостей";

— значно посилений економічний тиск на Росію;

— недопустимість "повзучої нормалізації" дій Росії в Україні;

— дипломатичні зусилля на закінченню військових дій мають прийматися лише з повною участю законного уряду України;

—негайна кампанія з посилення обороноздатності серед країн НАТО.

 

07:30 Вашингтонський Інститут дослідження війни підготував бліц-доповідь про тактику російських військ станом на нинішній ранок:

– За останні 24 години російські війська не проводили великих наступальних операцій;

— Російські війська продовжували оточувати, бомбардувати і обстрілювати Маріуполь;

— Російські сили на схід від Харкова та на півночі Луганської області ймовірно будуть намагаються з'єднатися;

— Російські війська навколо Херсона, ймовірно, готуються відновити наступальні операції проти Миколаєва з напрямком на Одесу;

– Російська морська піхота в Криму продовжує готуватися до десантних операцій, які, швидше за все, проводитимуться під Одесою.

Аналітики вважають, що Росія відновить наступальні операції у найближчі 24-48 годин.

 

06:50 Оперативна інформація від Міноборони України станом на 06.00 06.03.2022 щодо російського вторгнення:

Розпочато одинадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Збройними Силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів.

Противник, зазнаючи втрат робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.

Угруповання сил оборони веде оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, нанесення йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх в глибину, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їх розгрому і відновлення контролю за втраченими територіями, здійснює відбиття ударів засобів повітряного нападу противника.

Угруповання об’єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району. Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.

Інші угруповання проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.

Зокрема, підрозділи ДШВ ЗС України зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.

На Сіверщині проводиться операція з оборони м.Чернігова.

На Волинському напрямку здійснюються заходи щодо підготовки всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.

На приморському напрямку – здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так в Миколаївській області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

На інших напрямках частини та підрозділи ЗС України проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

Загалом, станом на цей час, втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів.

Деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили, знайшли українські воїни. Їм надано медичну допомогу і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.

Противник намагається не втратити наступального потенціалу але, в обстановці що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів мають вкрай низький морально-психологічний стан, через обізнаність про реальний стан справ.

 

 

06.03.2022

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