За тиждень ЗСУ знищили майже 3 тисячі живої сили і 571 одиницю техніки ворога.

З 29 серпня по 4 вересня наші Збройні Сили знищили 2,7 тисячі особового складу ворога та 571 одиницю його техніки, це найбільша тижнева кількість живої сили від середини березня, а техніки – від середини травня.
Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 49 800 (+300) осіб,
танків – 2068 (+19) од.,
бойових броньованих машин – 4459 (+29) од.,
артилерійських систем – 1157 (+10) од.,
РСЗВ – 294 (+0) од.,
засобів ППО – 156 (+0) од.,
літаків – 236 (+0) од.,
гелікоптерів – 206 (+1) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3) од.,
автомобільної техніки – 3286 (+10) од.,
кораблів /катерів – 15 (+0) од.,
спеціальної техніки – 107 (+1) од.,
крилатих ракет – 205 (+2) од.
Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому та Криворізькому напрямках.
За тиждень знищено:
121 танк,
190 бойових броньованих машин,
97 артилерійських систем,
15 РСЗВ,
7 засобів ППО,
2 літаки,
3 гелікоптери,
98 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
23 одиниці автомобільної техніки,
6 одиниць спеціальної техніки,
9 крилатих ракет.
Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:
60,5% танків (з них 3,3% за минулий тиждень),
25,7% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),
54,8% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),
37,6% артилерійських систем (з них 2,5% за минулий тиждень),
26,4% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),
18,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
23,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),
11,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).
Відсотки перераховано відповідно до нових даних чинного озброєння РФ за щорічником "The Military Balance 2022" лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень:
танків: 3417 (і 10 200 на збереженні)
бойових броньованих машин: 17 343 (і 15 500 на збереженні)
артилерійських систем: 3081, з них 2557 самохідні (і 24 825 на збереженні, з них самохідних – 4260)
РСЗВ: 1114 (і 3220 на збереженні)
літаків: 1248
гелікоптерів: 891
05.09.2022