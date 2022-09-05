За тиждень ЗСУ знищили майже 3 тисячі живої сили і 571 одиницю техніки ворога.

З 29 серпня по 4 вересня наші Збройні Сили знищили 2,7 тисячі особового складу ворога та 571 одиницю його техніки, це найбільша тижнева кількість живої сили від середини березня, а техніки – від середини травня.

Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 49 800 (+300) осіб, танків – 2068 (+19) од., бойових броньованих машин – 4459 (+29) од., артилерійських систем – 1157 (+10) од., РСЗВ – 294 (+0) од., засобів ППО – 156 (+0) од., літаків – 236 (+0) од., гелікоптерів – 206 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3) од., автомобільної техніки – 3286 (+10) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 107 (+1) од., крилатих ракет – 205 (+2) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому та Криворізькому напрямках.

За тиждень знищено:

121 танк,

190 бойових броньованих машин,

97 артилерійських систем,

15 РСЗВ,

7 засобів ППО,

2 літаки,

3 гелікоптери,

98 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

23 одиниці автомобільної техніки,

6 одиниць спеціальної техніки,

9 крилатих ракет.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

60,5% танків (з них 3,3% за минулий тиждень),

25,7% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

54,8% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

37,6% артилерійських систем (з них 2,5% за минулий тиждень),

26,4% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

18,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

23,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

11,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

Відсотки перераховано відповідно до нових даних чинного озброєння РФ за щорічником "The Military Balance 2022" лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

танків: 3417 (і 10 200 на збереженні)

бойових броньованих машин: 17 343 (і 15 500 на збереженні)

артилерійських систем: 3081, з них 2557 самохідні (і 24 825 на збереженні, з них самохідних – 4260)

РСЗВ: 1114 (і 3220 на збереженні)

літаків: 1248

гелікоптерів: 891