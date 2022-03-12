Сімнадцятий день війни Росії в Україні

16:16 Міста Волноваха більше не існує, заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. “Волноваський район налічував до війни 24 лютого понад 100 тисяч населення. Звичайно, більшу частину евакуювали. Тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів”, – заявив Кириленко в етері телеканалу "Прямий".

16:03 Російські бойовики обстріляли Сіверськодонецьк. Зайнялася спортивна та загальноосвітня школи, квартири у багатоповерховому будинку, магазин та гараж. Рятувальники ліквідовують пожежі. Тривають обстріли, повідомили у ДСНС.

У місті Рубіжне внаслідок обстрілів зайнялося 11 житлових будинків та квартира. Почалася пожежа в цеху трубного заводу та картонно-тарного комбінату. У Кремінній пошкодили будівлю, під завалами виявили загиблого.

15:47 На Херсонщині готуються створити рух "ХНР" на кшталт донбаських "ДНР" і "ЛНР"" і телефонують місцевим депутатам із пропозицією співпрацювати з Росією. Про це повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань. З його слів, російські середовища також планують провести псевдореферендум. "Не дайте їм жодного голоса! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати ХНР!" – звернувся Хлань до колег.

15:18 Українська громада блокує польсько-білоруський кордон для російських і білоруських фур, котрі, незважаючи на санкції, везуть повні машини товарів на схід. Про це повідомила тренерка з безпеки журналістів в Інституті масової інфорфмації Ірина Земляна у Facebook. "Я показую фак русскій фурі і к[а]ц[а]пу, який щойно розказквав, що ми нацисти", – прокоментувала Земляна.

14:53 Головне управління розвідки Міноборони заявило, що російським воякам наказали перейти на "самозабезпечення". "У зв’язку з невдалою спробою провести блискавичний наступ окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію. Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням", – заявили в ГУР. Розвідка інформує, що росіяни грабують крамниці та склади, вчиняють злочини проти мирного населення.

14:35 Пропозиції Росії щодо гарантій безпеки, скеровані США та НАТО, вже не чинні, оскільки повністю змінилася конфігурація ситуації, заявив заступник глави МЗС РФ Серґєй Рябков в ефірі Першого каналу Росії. Він пригрозив, що конвої з озброєнням для України можуть стати «законними цілями» для російської армії: "Ми попередили США, що оркестроване ними накачування озброєннями з низки країн – не просто небезпечний хід, це дія, яка перетворює відповідні конвої на законні цілі. Ми попередили про те, які наслідки може мати бездумна передача Україні таких видів озброєнь, як переносні зенітні ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси і так далі", підкресливши, що ці попередження не сприймаються в США як серйозні сигнали.

14:28 Російські сили вступили у східні околиці Маріуполя, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні в обід у суботу. Згідно з оцінками командування, основні зусилля бойовиків на донецькому та таврійському напрямах зосереджені на захопленні Маріуполя та Сіверськодонецька.

14:01 Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати російських у війні проти україни "колосальні". "Динаміка втрат окупантів на сімнадцятий день вже така, що можно впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів", – сказав Зеленський. Президент повідомив, що російські солдати здаються в полон цілими групами і намагаються вийти з території України в Росію.

13:49 Українські сили відступили із Волновахи після впертої оборони. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко в етері національного телемаратону. Бої перенеслися на околицю міста. Більшість мешканців евакуйовано.

13:37 У Мелітополі у суботу вранці відбулася акція протесту проти російської окупації. Демонстранти вимагали звільнити міського голову Івана Федорова, якого силою захопили у п'ятницю.

13:15 Російські генерали вже проти війни в Україні, заявив начальник ГУР МО України бригадний генерал Кирило Буданов у ефірі телеканалу "Україна 24": “Зараз залишилося дві людини, які абсолютно відверто виступають за продовження бойових дій на території України, – це Путін та Шойгу. Навіть генералітет РФ виступає проти. Хтось активніше, хтось просто мовчки, іноді навіть саботуючи деякі накази керівництва Росії. Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу – всі спроби захопити Україну військовим шляхом проваляться”.

13:10 Білорусь перекидає на кордон з Україною п'ять батальйонних тактичних груп, заявив начальник генштабу збройних сил Білорусі Віктор Гулевич. Він наголошує, "що переміщення військ жодним чином не пов'язане з підготовкою, а тим більше участю білоруських військовослужбовців у спеціальній військовій операції на території України", а є ротацією тих п'яти БТГ, які "спільно з органами прикордонної служби здійснюють прикриття південних кордонів". Він твердить, що підрозділи, які виконали свої завдання щодо прикриття кордону, будуть повернуті до пунктів постійної дислокації.

13:00 31 батальйонно-тактична група РФ «фактично повністю втратила свою боєздатність», повідомив у інтерв’ю Радіо Свобода керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Українська армія повністю знищила 13 батальйонно-тактичних груп армії РФ, ще 18 батальйонно-тактичних груп втратили боєздатність. Станом на зараз боєготових підрозділів, які ще ведуть певні дії на території України, залишається 63 батальйонно-тактичні групи. Загалом це 86,2 тисячі. «Це йдеться про всі війська, які задіяні в конфлікті між Росією та Україною», – уточнив Буданов.

12:50 У Дніпрі 12 березня українські сили протиповітряної оборони збили дві ракети російських військ, поінформувало Повітряне командування «Схід».

12:40 ООН не має жодних доказів, які б підтверджували заяву Росії щодо програми біологічної зброї України, заявила високий представник ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу на засіданні Ради Безпеки, скликаному на вимогу Росії.

12:33 Офіс Президента заперечує інформацію, начебто прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт пропонував Володимиру Зеленському прийняти всі вимоги Росії, аби зупинити війну. Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк. "Ізраїль, Нафталі Беннетт, як і решта країн, умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ. Це неможливо з військово-політичних причин. Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події", – прокоментував Подоляк.

12:10 Росія опрацьовує кілька варіантів ядерного шантажу, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. "Перший – це масштабне підпалювання радіоактивних лісів. Здійметься одразу радіоактивна хмара та піде у напрямку, куди дме вітер. Друге – застосування артилерії по ядерному сховищу", – розповів Буданов. При тім українська розвідка має інформацію, що росіяни вчинять таку диверсію "під фальшивим прапором" і будуть звинувачувати "нацистські", "неонацистські" формування.

11:56 Росіяни розбомбили готель "Україна" у центрі Чернігова. "Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого має понад 1300 років. Москальська Орда знищує те, що виникло задовго до її появи і що, власне, і було історичною Руссю, на відміну від московських боліт та хащів, які були дикою околицею колись величного Чернігівського князівства", – зазначає науковий співробітник у Інститут історії України НАН України Сергій Шумило.

11:35 Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що

загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно становлять особового складу – понад 12 000 осіб, танків ‒ 362 од., бойових броньованих машин ‒ 1205 од., артилерійських систем – 135 од., РСЗВ – 62 од., засобів ППО – 33 од., літаків– 58 од., гелікоптерів – 83 од., автомобільної техніки – 585 од., кораблів /катерів – 3 од., цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Порівнюючи з вчорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: танків ‒ 9 од., бойових броньованих машин ‒ 40 од., артилерійських систем – 10 од., РСЗВ – 4 од., засобів ППО – 2 од., автомобільної техніки – 27 од., літаків – 1 од.

10:22 У Сумському районі українські сили захопили три танки і самохідну артилерійську установку. Як повідомив голова Сумської обласної адміністрації Дмитро Живицький, нападника зупинила своїми силами територіальна оборона.

09:17 Російським солдатам погрожують "розстрільними загонами", якщо вони спробують дезертирувати з лінії фронту. Про це повідомляє Служба безпеки України після систематизації допитів полонених. "Нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, тому що за нами їдуть ешелони, які вбивають дезертирів, що намагаються повернутись додому", – сказав один із бранців.

08:55 У суботу вранці росіяни здійснили авіаналіт на місто Васильків, що в передмісті Києва, – скинули щонайменше шість ракет у районі військового аеродрому. "Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа", – поінформували у поліції.

07:33 Російські війська заявили персоналові Запорізької атомної електростанції, що АЕС належить російському атомному монополістові. "Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому" і більше вона Україні не належить – мовляв, зайшли сюди надовго, і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому", – заявив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

01:25 Російські солдати розміщують на своїй броньованій техніці прапори Червоного Хреста. Про це пише telegram-канал "Оперативний ЗСУ", котрий аналізував пропагандистські ресурси росіян.

00:34 Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив: нічні обстріли Луцька, Дніпра та Івано-Франківська здійснювали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС Повітряно-космічних сил Росії крилатими ракетами повітряного базування. До удару залучалось не менше шести літаків, котрі запустили не менш ніж 10 крилатих ракет.