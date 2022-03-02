сурміть у всі сурми про Харків
учора він кров’ю відхаркував
ангели-охоронці чи як же вас вашу мать
що те убієнне дитятко
тепер уже ангелятко
біле таке й прозоре як ця безконечна зима
сурміть про ворожу колону
бийте в Михайлівські дзвони
підтримайте нас повсюди на підступах і рубежах
ви ж можете вам це не важко
налити бензин у пляшку
і блиснути поглядом пімсти як лезом ножа
ви знаєте це ж батьківщина
це ж нитка життя й пуповина
як же її віддати – чи втратити як же її?
сурміть у всі сурми й скликайте
покажіть нам військові карти
а решту ми якось здолаєм решту – якось самі
відкрийте сліпим їх очі
російський танкіст – майже хлопчик
з Архангельська чи із Рязані із Вологди з Улан-Уде
тремтить в обгорілім танку
що скаже він мамі й татові?
і що вони йому скажуть якщо він живим прийде?
сурміть – в нас вже горла похрипли
та кров в нас залізна кріпне
вона в нас із люті – не з страху
сурміть – най почують цей гомін
російські ворожі колони
яким один напрямок – нах*й
1 березня 2022
02.03.2022