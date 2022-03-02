сурміть у всі сурми про Харків

учора він кров’ю відхаркував

ангели-охоронці чи як же вас вашу мать

що те убієнне дитятко

тепер уже ангелятко

біле таке й прозоре як ця безконечна зима

сурміть про ворожу колону

бийте в Михайлівські дзвони

підтримайте нас повсюди на підступах і рубежах

ви ж можете вам це не важко

налити бензин у пляшку

і блиснути поглядом пімсти як лезом ножа

ви знаєте це ж батьківщина

це ж нитка життя й пуповина

як же її віддати – чи втратити як же її?

сурміть у всі сурми й скликайте

покажіть нам військові карти

а решту ми якось здолаєм решту – якось самі

відкрийте сліпим їх очі

російський танкіст – майже хлопчик

з Архангельська чи із Рязані із Вологди з Улан-Уде

тремтить в обгорілім танку

що скаже він мамі й татові?

і що вони йому скажуть якщо він живим прийде?

сурміть – в нас вже горла похрипли

та кров в нас залізна кріпне

вона в нас із люті – не з страху

сурміть – най почують цей гомін

російські ворожі колони

яким один напрямок – нах*й

1 березня 2022