Сьомий день. Росії нічого не виходить

14:20 Поки офіційних даних участі білоруської армії у бойових діях проти України немає, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час нинішнього брифінгу. В зоні ООС одна з бригад атакувала російські сили у Горлівці, і закріпляються там. Поблизу Кривого Рогу, повідомив Арестович, знищено величезну колону ворога; на Чернігівському та Сумському напрямках просування російських військ зупинено.

14:05 ЄС заборонив продавати, постачати та експортувати до Росії банкноти, деноміновані в євро.

13:40 Посли Європейського Союзу схвалили нові санкції проти Білорусі через її допогу у вторгненні Росії в Україну - ідеться про громадян, "які відіграють роль у нападах на Україну", а також "деякі сектори економіки, зокрема на деревообробку, сталь і калій", передає Reuters.

13:02 Служба безпеки України затримала коректувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром. "Зрадник прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він оселився в мотель неподалік аеродрому. 23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, він передав інформацію про місцезнаходження військового об’єкта в Росію. У результаті потрапляння ракет по аеродрому, його інфраструктура була зруйнована. Після удару по аеродрому коректувальник доповів про результат удару в РФ", - повідомили у СБУ.

12:45 У Херсоні будівлю ОДА оточили танки. Чоловік із українськими прапорами вйшов поперед росіянами.

12:12 Президент Росії Путін знає втрати російських військ у спецоперації проти України, але Кремль не має наміру розголошувати втрат. Про це заявив речник президента РФ Дмітрій Пєсков. "Це виключно прерогатива міністерства оборони", - виправдовується голос Путіна.

11:46 Перспектива переговорів із Росією не визначена, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Ми готові до переговорів, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори - наразі не відомо", - сказав Кулеба.

11:23 Згідно з опитуваннями групи "Рейтинг", 88% українців вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Лише 10% не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни. Тим часом 80% опитаних зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках. У порівнянні із довоєнними часами цей показник значно зріс (у 2020 році – 59%). Серед респондентів 98% схвалює роботу Збройних Сил України, 93% має довіру до Президента Зеленського.

11:22 Українська розвідка передала "Українській правді" інформацію, що Кремль готує спецоперацію із горе-президентом Віктором Януковичем. Наразі він перебуває у Мінську. "Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу", - пише "УП".

10:55 У Миколаєві в районі Балівного висадився ворожий десант. Росіяни прибули на чотирьох гелікоптерах. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликав мешканців залишатися в домівках.

Розбита російська техніка на околицях Миколаєва

10:27 В Ірпені під час бомбардування знищено житловий будинок, повідомив міський голова Олександр Маркушин.

10:08 "Нас утюжать без зупинки вже протягом 12 годин. Рашистсько-фашистські війська зрівнюють моє рідне місто із землею", – заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

09:56 Президент Зеленський звернувся до євреїв після обстрілу Росією урочища Бабин Яр: "Хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз мільйони євреїв по всьому світу не мовчали. У мовчанні народжується нацизм. Тому кричіть про вбивства мирних людей. Кричіть про вбивства українців".

09:20 У Харкові бомбардували будівлі обласного управління СБУ та поліції. "Руйнування жахливі", – прокоментували в ОДА.

09:01 У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції, заявили у Генштабі ЗСУ. На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До 2 БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

08:40 Херсон повністю оточений ворогом, заявив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Вночі було чути багато пострілів, вибухів, горіла будівля СБУ. Росіяни захопили порт і залізничний вокзал. "Херсон все ще український, хоч і сильно задимлений", – заявив міський голова Ігор Колихаєв.

07:08 Віктор Ющенко: "Вам цього Україна ніколи не вибачить! Принаймні в сьогоднішніх поколіннях. Ви – прокляті! Ви не "освободітелі", ви – чума, ви – кати, які приносять муки на святу Українську землю, ви поставляєте смерть моїй любій українській Нації і Державі. Вас ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити вас в жодній українській хаті, в жодному українському селі та містечку. Вас сьогодні може з радістю прийняти тільки сира українська земля".

03:55 Російські нападники вже ввели на територію України понад 80% свого бойового потенціалу, який зосереджувався раніше вздовж українського кордону, та готуються до наступу на Київ й оточення Харкова, повідомив у вівторок під час конференції в Вашингтоні високопоставлений представник Пентагону, передає "Укрінформ".

02:33 Президент США Джозеф Байден заявив на брифінгу, що Путін цілковито прорахувався – і щодо народу України, який всіма силами захищає свою землю, і щодо ООН і НАТО, які єдині у своїй позиції та діях. "Путін зараз ізольований від світу більше, ніж будь-коли", – заявив Байден.

01:25 У Москві поліція затримала двох жінок та їхніх маленьких дітей, коли вони прийшли покласти квіти до посольства України, протестуючи проти війни.

00:22 Росіяни завдали авіа- та ракетних ударів по Житомиру. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, стріляли по базі 95-ої бригади ЗСУ. Ушкоджень зазнав приватний сектор. Зі слів міського голови Житомира Сергія Сухомлина, росіяни також ударили авіацією по лікарні. Загинуло щонайменше четверо людей.

00:09 Із багатьох джерел іде інформація про знищення під Баштанкою на Миколаївщині несамовитої кількості російської техніки – 800 одиниць. Це число, зокрема, назвав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.