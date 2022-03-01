День шостий. Вогонь у Харкові

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

08:50 Російські війська здійснили ракетний обстріл центральної площі Харкова. Вибух пролунав просто під стінами Харківської обласної державної адміністрації. "За попередньою інформацією, є влучання в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву (переважно 4-5 поверхові житлові будинки). Підрозділи ДСНС до робіт залучитись не можуть в зв’язку з обстрілами", – повідомили у ДСНС. Кількість жертв невідома.

 

 

07:34 На Слобожанщині нападники намагаються вклинитись та відновили положення по першому рубежу оборони. Механізовані бригади та батальйонно-тактичні групи десанту стримують наступ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

 

01:12 Правоохоронці затримали міського голову Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору, повідомляє телеканал "Україна 24". Його підозрюють у державній зраді – сприянні російським нападникам. Мацегора пішов на переговори з російськими військовиками, погодився працювати під їхнім контролем.

 

00:03 Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Героя України" дванадцятьом офіцерам ЗСУ, шістьом із них – посмертно.

 

Звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” присвоєно посмертно:

 

ВАГОРОВСЬКОМУ Едуарду Миколайовичу – підполковнику (посмертно).
Загинув, виводячи нашу авацію з-під ракетного удару, дав можливість іншим піднятися в повітря.

 

КОЛОМІЙЦЮ Дмитру Валерійовичу – майору (посмертно).
Рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації, був збитий літаком ворога.

 

МАТУЛЯКУ Геннадію Васильовичу – підполковнику (посмертно).
Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога.

 

МОВЧАНУ Віталію Анатолійовичу – лейтенанту (посмертно).
У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.

 

ОКСАНЧЕНКУ Олександру Яковичу – полковнику (посмертно).
Знаменитий ас. Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

 

РАДІОНОВУ В’ячеславу Денисовичу – старшому лейтенанту (посмертно).
Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся у повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару.

 

Звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” присвоєно також:

 

ГЕРУСУ Андрію Андрійовичу – старшому лейтенанту.
Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76,чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням.

 

КРАСИЛЬНИКОВУ Дмитру Сергійовичу – бригадному генералу.
Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей, техніку і не впустив людей в Харків з Луганської області.

 

КРУГЛОВУ Андрію Миколайовичу – підполковнику.
Вивів підрозділ ЗРК “Бук” з-під ударів ворога і особисто знищив два російські гелікоптери та один літак.

 

МОСТОВОМУ Олександру Володимировичу – полковнику.
Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням.

 

СОДОЛЮ Юрію Івановичу – генерал-лейтенанту.
В боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, надзвичайно ефективно обороняє Маріуполь.

 

ХОРОШУНУ Едуарду Миколайовичу – полковнику медичної служби.
Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.

 

 

01.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
День п'ятий. Лихе за Прип'яттю
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією", а в неділю провів псевдореферендум про вихід із нейтралітету. Росія жадає кинути білорусів у війну проти українців. Очікується, що може відкритися новий фронт. Понад Прип'яттю пройдуть переговори.  
28.02.22 | >>>> | Україна
Людина зі свічкою
Віталій Портников
Завжди були й ті, хто тримав свічку вночі – і свічка не згасла. Без них нічого не було б. І нашого великого сьогоднішнього опору нелюдяності не було б також
27.02.22 | | Дискурси
Четвертий день. Путін кидає нові сили
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Кремль визнав, що атака російських військ сповільнилася. Втім спробував виправдати невдачі аргументом – Путін вважав, що почнуться переговори. Наразі Росія кинула на штурм українських позицій нові свої сили.
27.02.22 | | Україна
«Асортиментна кімната» евакуює твори мистецтва
Команда Івано-франківської галереї «Асортиментна кімната» запускає програму по евакуації та збереженню мистецьких робіт  –  насамперед з низових самоорганізованих просторів та майстерень художників та художниць, які змушені покидати свої міста.
26.02.22 | | Штука
Третій день війни. "Будемо жити!"
Російські сили третю добу атакують Україну і другу – Київ. У столицю проникають диверсанти непомітними групами. Минулої ночі бої точилися вже в самій столиці, на вулиці, що йде до Хрещатика. Згідно з планом, викритим розвідкою, спецзагін має взяти владу в заручники і примусити до капітуляції.
26.02.22 | | Україна
Відшуковувати Галичину
Уляна Галич
Наука переживання найгірших часів – це те, з чим добре ознайомлений Прохасько, про що засвідчує його генетична пам'ять, його візії формування себе-як-концепції: «в дитинстві я був переконаний, що мені страшенно пощастило, бо я є українцем».
25.02.22 | | Штука
Країна дітей
Юрій Андрухович
Ще зовсім юна кров. Найменші люди  зійшли у сон землі і тлін могил,  повітря сколихнувши, як прелюди.
25.02.22 | | Минуле
Московський Мобуту Сесе Секо
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Як Захід проґавили Путіна, його перетворення з носія течок за пітерським мером до диктатора нової російської імперії, здатного наводити жах на цілий світ.
25.02.22 | | У світі

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.