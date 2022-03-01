День шостий. Вогонь у Харкові

08:50 Російські війська здійснили ракетний обстріл центральної площі Харкова. Вибух пролунав просто під стінами Харківської обласної державної адміністрації. "За попередньою інформацією, є влучання в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву (переважно 4-5 поверхові житлові будинки). Підрозділи ДСНС до робіт залучитись не можуть в зв’язку з обстрілами", – повідомили у ДСНС. Кількість жертв невідома.

07:34 На Слобожанщині нападники намагаються вклинитись та відновили положення по першому рубежу оборони. Механізовані бригади та батальйонно-тактичні групи десанту стримують наступ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

01:12 Правоохоронці затримали міського голову Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору, повідомляє телеканал "Україна 24". Його підозрюють у державній зраді – сприянні російським нападникам. Мацегора пішов на переговори з російськими військовиками, погодився працювати під їхнім контролем.

00:03 Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Героя України" дванадцятьом офіцерам ЗСУ, шістьом із них – посмертно.

Звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” присвоєно посмертно:

ВАГОРОВСЬКОМУ Едуарду Миколайовичу – підполковнику (посмертно).

Загинув, виводячи нашу авацію з-під ракетного удару, дав можливість іншим піднятися в повітря.

КОЛОМІЙЦЮ Дмитру Валерійовичу – майору (посмертно).

Рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації, був збитий літаком ворога.

МАТУЛЯКУ Геннадію Васильовичу – підполковнику (посмертно).

Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога.

МОВЧАНУ Віталію Анатолійовичу – лейтенанту (посмертно).

У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.

ОКСАНЧЕНКУ Олександру Яковичу – полковнику (посмертно).

Знаменитий ас. Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

РАДІОНОВУ В’ячеславу Денисовичу – старшому лейтенанту (посмертно).

Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся у повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару.

Звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” присвоєно також:

ГЕРУСУ Андрію Андрійовичу – старшому лейтенанту.

Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76,чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням.

КРАСИЛЬНИКОВУ Дмитру Сергійовичу – бригадному генералу.

Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей, техніку і не впустив людей в Харків з Луганської області.

КРУГЛОВУ Андрію Миколайовичу – підполковнику.

Вивів підрозділ ЗРК “Бук” з-під ударів ворога і особисто знищив два російські гелікоптери та один літак.

МОСТОВОМУ Олександру Володимировичу – полковнику.

Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням.

СОДОЛЮ Юрію Івановичу – генерал-лейтенанту.

В боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, надзвичайно ефективно обороняє Маріуполь.

ХОРОШУНУ Едуарду Миколайовичу – полковнику медичної служби.

Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.