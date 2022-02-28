Офіційно: Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС.

 

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

 

 

Про це у Facebook повідомив прессекретар керівника Української держави Сергій Никифоров.

 

"Історичний документ. Заявка на членство в Європейському Союзі, підписана Президентом України у Києві 28.02.22", – зазначив він.

 

У документі йдеться: "Цим листом Україна, як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про Європейський Союз, має честь подати заявку на членство в Європейському Союзі відповідно до 49 Договору про Європейський Союз".

 

 

"Впевнений, що це реально", – прокоментував Зеленський в Instagram.

 

28.02.2022

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