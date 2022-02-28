День п'ятий. Лихе за Прип'яттю

Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією", а в неділю провів псевдореферендум про вихід із нейтралітету. Росія жадає кинути білорусів у війну проти українців. Очікується, що може відкритися новий фронт. Понад Прип'яттю пройдуть переговори.

12:15 Звернення Володимира Зеленського: "Європа закрила небо для всіх російських літаків. Глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв’язків з російськими компаніями. Подивимося, чим закінчиться цей тиждень для російської валюти, яким буде падіння рубля. Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазначає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого все це вам? Російським матерям, російським вчителям, російським підприємцям, просто звичайним людям. Вже 4,5 тисячі російських солдатів вбито. Заради чого ви всі сюди прийшли?".

12:07 Словаччина підтримала запровадження спеціальної процедури для приєднання України до ЄС, заявив прем’єр-міністр Едуард Геґер.

11:46 Внаслідок наступу російських окупантів в Іванкові на Київщині згорів музей, де зберігалися картини всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко, повідомила директорка Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко.

11:12 Мік Джаґґер підримав Україну.

10:32 Українська делеґація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації: міністр оборони України Олексій Резніков, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, народний депутат Рустем Умєров. "Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України", – заявили в ОП.

10:18 Геншаб ЗСУ інформує у зведенні після ночі спротиву: "Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України". "Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються", – ідеться у заяві.

10:04 Прокуратура Харківщини розпочала досудове розслідування щодо міського голови Куп'янська Геннадія Мацегори за фактом державної зради: "Представник влади перейшов на бік країни-агресора – Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, Мацегора Г.М. вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті". Раніше Мацегора заявив, що місто перебуває під контролем російських сил, а російські військові заявили, що зайдуть в місто, щоб "забезпечити порядок і заспокоїти жителів".

09:35 Британське видання The Times пише, що в Києві діє понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити Президента Зеленського та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.

09:19 Уночі Чернігів зазнав обстрілів. Боєприпас влучив у фундамент п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Ремісничій; загорілося дві квартири на першому та другому поверсі. ДСНС зафіксувала влучання у магазин і садочок.

08:14 Група радіостанцій TAVR Media змінить назву та переформує "Русское радио Україна" – після війни в ефірі звучатиме нова радіостанція.

07:22 Атаки на Київ провалилися, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. "Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", – заявив Сирський.

06:40 70% українців упевнені, що Україна зможе відбити напад російських окупантів, свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг". Найвищий рівень впевненості у Збройних Силах – на Заході та у Центрі (75–78%). Відносно нижчий – на Півдні та Сході (64–66%). 91% українців підтримують дії Президента Зеленського.

05:56 "Україна – одна з нас, і ми хочемо, щоб вони були в Європейському Союзі", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Euronest. Вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо – за прискореною програмою. "У нас з Україною є процес, наприклад, інтеграції українського ринку в єдиний ринок… У нас дуже тісна співпраця в енергетичній мережі", – зазначила вона.

05:54 Міністр оборони Олексій Резніков: "Відбувся справжній злам. Війна стала європейською. Її нарешті так усвідомили. Вже зараз пів Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби".

04:49 Найближчі 24 години будуть вирішальними для України, сказав Президент Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсон. Згідно з повідомленням британського уряду, Джонсон пообіцяв допомогти в прискоренні постачання озброєнь Україні. "Спротив українського народу героїчний", – заявив голова уряду.

У неділю Борис Джонсон відвідав вечірнє богослужіння в українській церкві у Лондоні

03:20 Дмитро Кулеба виступив зі зверненням до громадян Росії і закликав їх вимагати від президента Путіна припинити війну з Україною. "Путін втягнув вас у війну, а розплачуєтеся за неї ви... У Путіна гроші не закінчаться, у нього все буде добре. А курс рубля в обміннику полетів у прірву. Російські банки відключають від міжнародних систем фінансування, і ви не зможете навіть своїми картками розплатитися. Небо в Європі закрите, ви не зможете сісти на літак і полетіти у відпустку, щоб подивитися світ. І це тільки початок, далі буде гірше... Вам брешуть. Вас хочуть просто сховати від реальності. А реальність у тому, що йде війна... На жаль, страждати від цієї війни доведеться вам, не кажучи вже про загиблих росіян на території України, які повернуться додому в мішках".

01:23 Нападника португальського клубу "Бенфіка" Романа Яремчука зустріли оваціями на стадіоні у Лісабоні на знак підтримки Україні. Команда вчинила жест – при виході на заміну Роман отримав капітанську пов'язку. Сам Яремчук стискав у собі сльози.

00:20 У неділю Росія використала оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер”. Удар спрямували по мирному Житомиру, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Генерал обурений, що російська армія використовує жінок і дітей як живий щит, гатить із важкого озброєння по житлових об’єктах, у пекло війни посилає строковиків, заохочує диверсантів пересуватися машинами "швидкої допомоги", убиває дітей (відомо про 16 загиблих неповнолітніх). "Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані. Ми вже перемогли!" – заявив Залужний.

00:01 Мапа глибини російського вторгнення від німецького журналіста Юліана Рьопке. Армія РФ не контролює жодного обласного центру.