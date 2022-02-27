Четвертий день. Путін кидає нові сили

Кремль визнав, що атака російських військ сповільнилася. Втім спробував виправдати невдачі аргументом – Путін вважав, що почнуться переговори. Наразі Росія кинула на штурм українських позицій нові свої сили. Війна йде четвертий день.

13:01 СБУ заволоділа секретними документами російських військовиків, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем: поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога. Серед документів також: бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів; схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок; умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

12:33 Мер Чернігова Владислав Атрошенко: "Ми Чернігів не здамо! Ми на своїй землі і боронитимемо своє рідне місто і Україну! Ворог нині деморалізований. Зброю можна взяти на Верені, 2. Якщо локація зміниться – повідомлю".

12:04 Міський голова Ірпіня Олександр Маркушин розповів: атаку російських окупантів вдалося відбити. Ворожі танки зайшли в Ірпінь зі сторони Бучі. Техніка їздила навпростець по приватному сектору, ймовірно через те, що росіяни не орієнтуються на місцевості. Підірвано міст, що з'єднує Бучу з Ірпенем.

11:50 Від західних партнерів для авіації Повітряних Сил надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".

11:30 Російський прорив у Харкові ліквідували. Колона зупинилася. Частина солдатів утекла, покинувши техніку. На відео, котрі поширюють українські солдати у телеґрамі, зафіксовано вбитих і полонених.

11:09 З'явилося відео із Корюківки! Кількасот людей блокує прохід колони – танки вимушені заднім ходом виїжджати у тил.

11:07 На околицях міста Корюківка, що на Чернігівщині, люди юрбою блокують пересування російської техніки.

10:48 Росія кинула в бік понад 50% військ із числа тих, котрі стягнула до кордону України, заявили журналістам на закритому брифінгу в Пентагоні. Російська армія “все більше розчарована" відсутністю прориву.

10:33 На лінії фронту проти російських колон працюють "Байрактари". Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео удару по стоянці РФ у селі Чорнобаївка на Херсонщині.

10:07 Компанія KLO опублікувала відео пожежі на нафтобазі під Васильковом, знищеної російською ракетою. Працівникам вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. "Цим пальним ми зможемо заправляти ЗСУ, тероборону, медиків, Київенерго, Київпастранс та інших, хто не дає Києву впасти та «тримає небо»! Російська ракето, іди…" – заявили у компанії.

09:58 Містом Буча, що під Києвом, пройшла колона російською бронетехніки. У соцмережах поширюють відео, як росіяни стріляють у бутафорний панцеромобіль на пам'ятнику воїнам-"афганцям", приймаючи його за реальний.

09:37 Зеленський відкинув ідею переговорів із Росією на території Білорусі через те, що не вважає її нейтральною. "Ми хочемо зустрічатись, ми хочемо закінчення війни. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – це ми запропонували російській стороні. Та й будь-яке інше місто нам підходить – у країні, з території якої не летять ракети. Тільки так переговори можуть бути чесними та можуть справді закінчити війну", – заявив Президент.

09:03 Повітряні сили ЗСУ збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Білорусі літаком ТУ-22, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

08:45 Президент України Володимир Зеленський виступив із ініціативою формування Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, який буде комплектуватися з іноземців, готових разом з українцями дати відсіч Росії.

08:14 Легка техніка російських військ прорвалася в центральну частину Харкова. Голова ОДА Олексій Синєгубов закликав містян залишатися у домівках: "Збройні Сили України ліквідовують ворога".

08:02 "Основною тактикою дій окупантів залишається рух та захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів сполучення. Завдяки потужному опору цивільного населення, підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії та Національної поліції спроби взяття під контроль великих міст успіху не мали", – коментують у Міністерстві оборони.

07:42 Згідно з даними Міністерства оборони України, у ході українсько-російської війни вже знищено понад 100 танків.

07:13 У Чорноморській оперативній зоні була спроба висадки морського десанту – її зірвано, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

06:00 Міністр оборони Олексій Резніков: "72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються. Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок. Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються".

05:43 Миколаїв стоїть. "Сьогодні у місті є кілька російські ДРГ, але ситуація під контролем. Танки та бронетехніка, що перебуває зараз на території міста – українська", – заявив міський голова Олександр Сенкевич.

03:27 Російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в селі Крячки недалеко від Василькова. Спалахнула пожежа. "Нам загрожує екологічна катастрофа", – заявив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

00:21 Президентові України Володимирові Зеленському вручили Нагороду Орла Яна Карського "за героїчну оборону України і моральних цінностей цивілізації Заходу, котрих той сьогодні не встані обстояти". У попередні роки цю нагороду отримували Лех Валенса, Яцек Куронь, Адам Міхнік, Віктор Ющенко та ін.

00:02 У Чернігівській області українські сили підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн із дизпаливом. Про це офіційно повідомляє Генштаб ЗСУ. Вдень у соцмережах поширювали численні відео зі спаленою технікою.