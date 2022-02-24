РОСІЯ ПОЧАЛА ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ

О 5-й ранку 24 лютого Путін виступив з екстреним зверненням до громадян і заявив, що ухвалив рішення про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР». Він наголосив, що в плани Росії не входить окупація українських земель.

О 8:50 Державна прикордонна служба повідомила:

"Наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка

Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках.

Також рух колон відбувся через пункт пропуску «Бударки» в Харківській області та на напрямку пункту пропуску «Мілове» в Луганській області.

Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

За наявною інформацією серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень.

Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога".

Від ранку надходять повідомлення про вибухи від ракетних ударів у Краматорську, Харкові, Одесі та Києві.

Антон Геращенко повідомив про удари ракет по центрах військового Управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі та артилерійські обстріли кордону; російські війська висадилися в Одесі (потім ЗСУ спростували цію інофрмацію) та перетинають кордон біля Харкова.

Секретар РНБО поінформував, що президент України скликає Раду Національної безпеки і оборони, яка введе воєнний стан.

О 6:45 Володимир Зеленський у своєму зверненні оголосив воєнний стан. Він підтвердив, що Росія здійснила удар по військовій інфраструктурі України, і закликав цивільних залишатися вдома.

Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в Міноборони повідомляє, що військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях. За інформацією джерела, о 5.00 розпочалися ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні, "Гради б'ють уздовж усього кордону – від Луганська до Житомира", повідомляється про сильні пожежі в Миколаєві. У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

Мер Борисполя повідомив, що вибухи у районі аеропорту – це українське ППО "працює по невідомих літальних апаратах".

Повідомленням Генерального штабу о 7:25: "Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону".

Державна прикордонна служба України о 7:14 повідомила:

"Державний кордон України піддався атаці російських військ з боку РФ та РБ. Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника. В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється."

Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України (о 7:54):

у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.