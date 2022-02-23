Папа Франціск проголосив день посту за мир для України.

Понтифік закликав всі сторони, заанґажовані у конфлікт на сході України, «утрималися від будь-яких дій, які можуть спричинити ще більше страждання населення».

 

 

Папа Римський Франціск закликав до миру всіх відповідальних за ескалацію конфлікту на сході України. Під час генеральної аудієнції в середу, 23 лютого, у Ватикані понтифік заявив про «величезний біль у серці через погіршення ситуації в Україні». Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

 

«Незважаючи на дипломатичні зусилля останніх тижнів, розгортаються дедалі тривожніші сценарії. Як і я, багато людей у всьому світі відчувають тривогу та стурбованість. Загальному миру знову загрожують часткові інтереси. Хочу звернутися до відповідальних у політичній сфері, аби вони склали поважний іспит сумління перед Богом, Який є Богом миру, а не війни, Отцем усіх, а не лише деяких, Який хоче, щоби ми були братами, а не ворогами», – зазначив Папа Римський.

 

Глава Католицької церкви закликав всі заанґажовані сторони «утриматися від будь-яких дій, які можуть спричинити ще більше страждання населення, дестабілізуючи співіснування між народами та дискредитуючи міжнародне право».

 

Папа Франціск звернувся «до всіх, віруючих і невіруючих», з такими словами: «Ісус навчив нас, що на диявольське безумство насильства слід відповідати Божою зброєю: молитвою та постом. Заохочую всіх провести друге березня, в Попільну середу, день посту за мир. Особливо заохочую віруючих, аби в цей день вони наполегливо присвятили себе молитві та постові. Нехай же Цариця миру вбереже світ від безумства війни».

 

Нагадаємо, що в понеділок ввечері, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін визнав самопроголошені «республіки» на сході України. Відразу після цього він підписав укази, якими доручив російській армії «забезпечити функції з підтримки миру» в «ДНР» та «ЛНР». Що фактично означає офіційне введення російських збройних сил на територію України.

23.02.2022

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