Путін визнав «ДНР» і «ЛНР» в межах ОРДЛО та підписав з ними договір про дружбу та співпрацю.

 

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого під час телезвернення до громадян країни заявив про визнання Москвою незалежними державами сепаратистських республік Сходу України. Відразу після цього по телебаченню була показана церемонія підписання договорів про дружбу та співпрацю Російської Федерації з "Донецькою Народною Республікою" та "Луганською Народною Республікою".

 

 

Заява про визнання "ДНР" та "ЛНР" прозвучала після годинного телевиступу Путіна, в якому він розповів про своє бачення сучасної російської та української історії, звинувативши західні країни на чолі зі США у підриві системи міжнародної безпеки.

 

Він не вказав, в яких кордонах цих самопроголошених "республіках" їх визнає Росія, але пізніше заступник голови комітету Ради Федерації із міжнародних справ Андрєй Клімов пояснив, що Росія визнає "ЛНР" та "ДНР" у межах, які зараз фактично встановлені, а питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з "республіками" буде розглянуто Радою Федерації завтра, у вівторок. .

 

"Йдеться, зрозуміло, про ті території, які знаходяться у встановлених сьогодні кордонах. Решта перебуває за рамками юридичних дій", - сказав російський сенатор в ефірі телеканалу "Росія-24".

 

Путін зразу ж підписав укази, якими доручив російській армії «забезпечити функції з підтримки миру» в «ДНР» та «ЛНР». Що фактично означає офіційне введення російських збройних сил на територію України.

 

Керівництво Європейської Унії вже заявило, що рішення Кремля визнати незалежність «ДНР» та «ЛНР» є порушенням міжнародного права, і пообіцяло рішучу реакцію на цей крок. «Визнання двох сепаратистських реґіонів в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄУ та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною», – написала на своїй сторінці а Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

21.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Окремі ділянки в мозку для додавання та віднімання
“Математичні нейрони” спалахують по-різному, залежно від типу підрахунку.
21.02.22 | | Наука
Як\Чи «легко» жінки здобувають успіх?
Олеся Остапюк
«Top Girls» – динамічна вистава, що зацікавлює візуальним рішенням, насичена проблемними темами та питаннями, які були актуальні для Великобританії років сорок тому, але близькі нашому суспільству й нині.
21.02.22 | | Штука
Фітнес-йога
Дмитро Єльніков
Ліси зрубали, Христа не знайшли…
19.02.22 | | Дискурси
“Як в нації вождя нема...”
Олеся Ісаюк
Щоб нація стала нацією, вона має переродитися. Тобто вмерти і народитися ще раз. Вона має купити собі право на дальше існування. 
18.02.22 | | Галичина
З княжої давнини
Олександр Ірванець
Князь Костянтин Острозький, промінентний герой Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, тримав при своєму дворі бойових котів...
18.02.22 | | Дискурси
«Діалог традицій» Ганни Криволап
19 лютого о 15:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться авторська екскурсія та круглий стіл з обговорення творчості відомої художниці Ганни Криволап.
18.02.22 | | Штука
Від роїв дронів до супергармати
Джейсон Шерман
Які військові технології розробляють США, вивчивши досвід російсько-української війни.
18.02.22 | | Наука
На спині у носорога
Сергій ГЕРМАН
«Зоосад революції» Івана Монолатія не для тих, хто полюбляє колискові з їх заспокійливими мелодіями. Це читання для фанів року. І старого, і нового. Для прихильників інтелектуальних аберацій.
18.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.