Путін визнав «ДНР» і «ЛНР» в межах ОРДЛО та підписав з ними договір про дружбу та співпрацю.

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого під час телезвернення до громадян країни заявив про визнання Москвою незалежними державами сепаратистських республік Сходу України. Відразу після цього по телебаченню була показана церемонія підписання договорів про дружбу та співпрацю Російської Федерації з "Донецькою Народною Республікою" та "Луганською Народною Республікою".

Заява про визнання "ДНР" та "ЛНР" прозвучала після годинного телевиступу Путіна, в якому він розповів про своє бачення сучасної російської та української історії, звинувативши західні країни на чолі зі США у підриві системи міжнародної безпеки.

Він не вказав, в яких кордонах цих самопроголошених "республіках" їх визнає Росія, але пізніше заступник голови комітету Ради Федерації із міжнародних справ Андрєй Клімов пояснив, що Росія визнає "ЛНР" та "ДНР" у межах, які зараз фактично встановлені, а питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з "республіками" буде розглянуто Радою Федерації завтра, у вівторок. .

"Йдеться, зрозуміло, про ті території, які знаходяться у встановлених сьогодні кордонах. Решта перебуває за рамками юридичних дій", - сказав російський сенатор в ефірі телеканалу "Росія-24".

Путін зразу ж підписав укази, якими доручив російській армії «забезпечити функції з підтримки миру» в «ДНР» та «ЛНР». Що фактично означає офіційне введення російських збройних сил на територію України.

Керівництво Європейської Унії вже заявило, що рішення Кремля визнати незалежність «ДНР» та «ЛНР» є порушенням міжнародного права, і пообіцяло рішучу реакцію на цей крок. «Визнання двох сепаратистських реґіонів в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄУ та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною», – написала на своїй сторінці а Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.