Держдума РФ ратифікувала визнання «ДНР/ЛНР».

Договори про визнання охоплюють, зокрема, сфери економіки, включно з використанням російського рубля, оборони, охорони кордонів тощо.

 

 

У вівторок, 22 лютого, Державна дума Росії ратифікувала внесені президентом Володимиром Путіним договори «про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу та про визнання суверенітету» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС. Договори охоплюють, зокрема, сфери економіки, включно з використанням російського рубля, оборони, охорони кордонів тощо.

 

Обидва договори депутати нижньої палати російського парламенту ратифікували одностайно. «За» проголосували 400 парламентарів. Ухвалення закону про ратифікацію депутати Держдуми зустріли овацією, стоячи. Також одностайно російські депутати проголосували за прискорене набуття чинності обома документами.

 

Нагадаємо, що Путін підписав укази про визнання незалежності «ДНР/ЛНР» у понеділок увечері, 21 лютого. Зразу ж після цього кремлівський лідер підписав укази, якими доручив російській армії «забезпечити функції з підтримки миру» в «ДНР» та «ЛНР». Що фактично означає офіційне введення російських збройних сил на територію України. Поки що лише в райони Донбасу, непідконтрольні Києву.

 

Російському МЗС Путін доручив провести з «ДНР» та «ЛНР» перемовини «про встановлення дипломатичних відносин».

22.02.2022

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