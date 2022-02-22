МЗС закликало західних партнерів увести жорсткі санкції проти Росії.

 

Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту запровадити "жорсткі" та "болючі" санкції проти Росії через визнання суверенітету рухів "ДНР" і "ЛНР" над окупованими районами Донецької і Луганської областей та рішення ввести на міжнародно визнану територію України російські війська.

 

 

Про це йдеться у заяві МЗС, поширеній на офіційному сайті відомства вночі на вівторок.

 

Офіційний Київ засудив рішення Росії про визнання "квазіутворень" і наголосив на тому, що "такими діями російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

 

"Рішення РФ про визнання так званих «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки» не матиме жодних правових наслідків. Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з "Мінських домовленостей", – наголосили на Михайлівській площі.

 

"Українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Україну. Ми враховуємо усі ризики і не піддаємося на провокації, залишаємося відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту", – зазначили у МЗС.

 

Зовнішньополітичне відомство повідомило, що міністр Дмитро Кулеба перебуває у постійному контакті з іноземними колегами "з метою координації дипломатичних зусиль та вжиття заходів з проведення засідань міжнародних органів, самітів, залучення оборонної допомоги та застосування жорстких санкцій проти РФ".

 

"Подальші рішення та кроки РФ значною мірою залежать від реакції світу на сьогоднішні події. Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру та стабільності в Європі", – закликали у МЗС.

 

Сам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наразі перебуває у Вашінґтоні. Він заявив у своєму зверненні, що українська дипломатія інтенсивно працює над введенням жорстких санкцій проти РФ.

 

"Ми зараз зосереджені на ключовому. Ми працюємо над ухваленням рішень задля стримування Росії. Я сьогодні вночі провів кілька телефонних розмов. Із держсекретарем США, міністрами закордонних справ Канади, Великої Британії, главою дипломатії ЄС. Ключова тема: санкції. Зараз головне питання – коли та які санкції проти РФ будуть застосовані. Наша позиція чітка: настав час застосовувати санкції проти Росії", – заявив міністр. 

 

Кулеба додав, що Україна нині веде інтенсивну дипломатичну роботу над скликанням міжнародних переговорних форматів, засідань та самітів, а також використання усіх міжнародних механізмів для стримування Росії. 

 

З його слів, в української сторони є розуміння, що Росія намагається провокувати Україну. Натомість Україна проявляє мудрість та витримку, щоб запобігти розгортанню збройного протистояння. 

 

"Всі ми будемо займатися захистом національних інтересів України. Це завдання номер один. Але також є стратегічне завдання – пошук вигідного для України рішення у ситуації, що склалася", – заявив голова МЗС.

 

22.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
COVID-19 залишиться – світ повинен пристосуватися
Людство має змиритися з фактом, що SARS-CoV-2, найімовірніше, нікуди не зникне.
22.02.22 | | Наука
Окремі ділянки в мозку для додавання та віднімання
“Математичні нейрони” спалахують по-різному, залежно від типу підрахунку.
21.02.22 | | Наука
Завжди є місце святу
Юрко ТИМЧУК
Якщо анонси війни в Україні у виконанні західних політиків не припиняться, то ми матимемо додаткові "червоні дні календаря" частіше, ніж трапляються завдання легких тілесних ушкоджень Шуфричу. 
21.02.22 | | Україна
Як\Чи «легко» жінки здобувають успіх?
Олеся Остап'юк
«Top Girls» – динамічна вистава, що зацікавлює візуальним рішенням, насичена проблемними темами та питаннями, які були актуальні для Великобританії років сорок тому, але близькі нашому суспільству й нині.
21.02.22 | | Штука
“Як в нації вождя нема...”
Олеся Ісаюк
Щоб нація стала нацією, вона має переродитися. Тобто вмерти і народитися ще раз. Вона має купити собі право на дальше існування. 
18.02.22 | | Галичина
З княжої давнини
Олександр Ірванець
Князь Костянтин Острозький, промінентний герой Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, тримав при своєму дворі бойових котів...
18.02.22 | | Дискурси
«Діалог традицій» Ганни Криволап
19 лютого о 15:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться авторська екскурсія та круглий стіл з обговорення творчості відомої художниці Ганни Криволап.
18.02.22 | | Штука
Від роїв дронів до супергармати
Джейсон Шерман
Які військові технології розробляють США, вивчивши досвід російсько-української війни.
18.02.22 | | Наука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.